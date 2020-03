“Anualmente, los directores o gerentes de las empresas municipales deberán presentar los informes financieros sobre la gestión y resultados de estas empresas ante el Concejo respecto para su aprobación”, cita el artículo 60 de la Ley de Municipios (Ley 40), irrespetado una y otra vez en la alcaldía capitalina.

Lo más cercano a esto es que la alcaldesa Reyna Rueda lee los ingresos y egresos de sus empresas municipales Emtrides y Emipde porque desde su creación, en 2013 y 2017, respectivamente, sus directores jamás han dado la cara en sesión del Concejo, la cual se realiza al menos una vez al mes.

Gilberto Lindo, experto en municipalismo, catalogó como una falta de transparencia más de la comuna que los directores de estas dos empresas municipales no brinden, personalmente, sus informes. O por lo menos envíen a algún subordinado que maneje el tema, porque la alcaldesa no es especialista y no podría aclarar dudas.

«La alcaldesa tiene que hacerse acompañar de los expertos porque ella sabe solo lo general y no lo específico. Quien puede dar respuesta a una pregunta o duda es el especialista. La situación disminuye la transparencia porque no hay quién brinde detalles. No hay calidad de la información», destacó Lindo.

Lea: Emtrides sigue siendo un gasto

Emtrides fue creada en 2013 por la administración de Daysi Torres. La finalidad fue garantizar el funcionamiento y control de la planta procesadora de desechos sólidos, instalada en el relleno sanitario La Chureca como parte del cierre del basurero municipal. Por otro lado, Emipde se aprobó en septiembre 2017 con el objetivo de administrar las instalaciones deportivas erigidas para los Juegos Centroamericanos, celebrados en diciembre de ese mismo año.

Rueda actúa de vocera

El concejal del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Sellin Figueroa, indicó que en los informes anuales, los datos que aparecen es general y por eso cree vital que los informes financieros de Emtrides y Emipde sean presentados por los mismos directores, para aclarar dudas que pueda tener algún miembro del Concejo.

«Hay un silencio de estos gerentes porque no llegan a rendir cuentas. La que es vocera de ellos es la alcaldesa al hacer lectura de los informes y el artículo 60 de la Ley de Municipios obliga que lleguen ellos por si a algún concejal se le ocurre hacerle una consulta; sin embargo, ellos eluden el proceso para que no les cuestionen», insistió Figueroa.