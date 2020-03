¿Cómo se prepara el deporte nicaragüense ante la posible llegada del coronavirus?

Panamá suspendió las jornadas de futbol y beisbol al contabilizar varios casos positivos de coronavirus. Costa Rica tiene los mayores registros (23) y jugará a puerta cerrada la Primera División. Honduras está en aumento y la Liga de Futbol se mantiene activa sin aficionados en los estadios. El Salvador está en cuarentena para evitar contagios y la Liga de futbol y baloncesto se desarrollan con algunas medidas.

Nicaragua aún no reporta ningún caso de coronavirus, pero al estar rodeada de país que ya cuentan con muchos el riesgo es alto. El beisbol, el futbol y el baloncesto se juegan cada fin de semana y hasta el momento mantendrán su calendario regular. ¿Qué medidas se están tomando las autoridades de estos deportes para evitar posibles contagios?

Carlos Reyes, Comisionado del Beisbol Superior, explicó que el Campeonato de Primera División mantiene su calendario normal y se guiarán por lo que oriente el Ministerio de Saludo (Minsa) al respecto. «Estamos sujetos a lo que diga el Minsa, si nos dice no se juega, no lo hacemos, pero hasta el momento no se nos ha orientado eso. Todo eso lo veremos con ellos que están más al tanto de la situación. Estamos bajo sus recomendaciones, ellos en cada uno de los departamentos han hablado con todo el mundo de las medidas que se deben tomar cada persona».

La Liga Primera mantendrá su jornada de futbol con normalidad. Orlando Canales, gerente de comunicación, manifestó que mientras no haya ningún caso positivo todo seguirá igual. «Cuando sea el caso, la Asamblea de la Liga se reunirá para decidir si se suspende o juega a puerta cerrada, pero hasta momento no se hará porque sería alarmar a la población. Desde la Liga publicaremos unas recomendaciones para los aficionados y orientaremos a los clubes tomar sus medidas, sin embargo no pueden hacer mucho porque son muy pocos los estadios que cuenta con baños para los fanáticos».

En el baloncesto, los responsables del Torneo Carlos Ulloa, circularon un comunicado interno a los 22 equipos en el que se le solicitó no viajar con personas que presentarán síntomas de resfrío para evitar un contagio entres los jugadores. Además les recomendó tomar algunas medidas personales para estar preparados si algún caso se reportaba.

Los otros deportes a nivel nacional no tiene actividad cada fin de semana. Por ejemplo los deportes de combate programa cada ciertos meses. El tae kwondo tiene previsto un campeonato nacional el 29 de marzo. Hasta el momento se mantiene.