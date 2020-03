No se salva nadie: Aquí la lista de las 16 estrellas del deporte contagiados con coronavirus

Los extremistas señala que el planeta Tierra se toma un respiro soltando sus anticuerpos, otros que se acerca el fin del mundo o que es un ataque terrorista. Mil teorías sin sentidos y una sola realidad: el coronavirus no distingue a nadie. Desde el más rico hasta el más pobre está en la línea de fuego de la enfermedad. Aquí te presentamos una lista de los deportistas con fama internacional diagnosticados positivo por el mal que aqueja al mundo.

Daniele Rugani es un jugador de la Juventus, compañero de Cristiano Ronaldo. Juega como defensa central y a sus 25 años salió positivo, sin embargo ha declarado estar estable, pero en aislamiento .

Manolo Gabbiadini se convirtió en el segundo jugador de futbol con coronavirus. Tiene 28 años y juega en la Serie A con la Sampdoria. Es un delantero con 86 goles en 332 partidos a lo largo de su trayectoria.

Mikel Arteta fue el punto de quiebra para que la Liga Premier de Inglaterra suspendiera los desafíos. Arteta es entrenador del Arsenal y tiene 37 años. Jugó con el PSG, Rangers, Real Sociedad, Everton y se retiró en el Arsenal como jugador.

Callum Hudson-Odoi es un delantero del Chelsea. El atacante manifestó síntomas leves el lunes pasado, por lo que fue separado de los entrenamientos y puesto en observación. Tiene 19 años y es originario de Londres.

Rudy Gobert es un jugador de la NBA. Pertenece a los Jazz de Utah y se convirtió en polémica porque antes de salir positivo del virus bromeó en la conferencia de prensa con tenerlo y tocó todos los micrófonos de los periodistas.

Donovan Mitchell no corrió con mucha suerte. El escolta de Utah y compañero de Gobert se convirtió en el segundo jugador de la NBA con el virus. A sus 23 años se dice que no tomó muy enserio las advertencias previas.

Vangelis Marinakis es el presidente del Olympiacos, equipo de futbol griego. «El nuevo virus me ha ‘visitado’ y me he visto obligado a informarlo al público. Me siento bien porque estoy tomando las medidas necesarias y siguiendo todos los consejos médicos», declaró en su cuenta de Twitter.

Fernando Gaviria es uno de los mejores ciclistas del mundo. El corredor, de 25 años, lleva dos semanas en un hospital de Abu Dabi, pero se encuentra en buen estado de salud. Hay que recordar que el Tour de los Emiratos, que fue suspendido después de que dos auxiliares precisamente de su equipo enfermaran con el virus.

Timo Hübers del Hannover 96 de la Bundesliga, se convirtió en el primer futbolista en dar positivo en esa competición y pasa la cuarentena en su casa. Hübers tiene 23 años y juega como defensor.

Jannes Horn lateral del Hannover se sumó a la lista de contagiados. De acuerdo a las pruebas, se trataría de dos casos completamente independientes ya que Hübers no habría tenido contacto con la plantilla, después de haber convivido con una persona contagiada con el COVID-19.

Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina y Morten Thorsby fueron anunciados recientemente con coronavirus. Los cuatro son jugadores de la Sampdoria y se sospecha que Gabbiadini, primer contagiado del equipo, lo esparció. Colley es de Gambia, defensor y tiene 27 años; Ekdal es un centrocampista sueco de 30 años; La Gumina es un delantero italiano de 24 años y Thorsby es un centrocampista noruego de 23 años.

Dušan Vlahović es un delantero serbio de la Fiorentina de 20 años. La Fiorentina publicó un comunicado en el que explica que Vlahovic ha dado positivo, aunque se encuentra asintomático, y está aislado en su casa.

Trey Thompkins es un jugador de baloncesto del Real Madrid. Curiosamente cuando viajó a Milán siguió al pie de la letra las recomendaciones: usó mascarilla, guantes y no tuvo contacto directo en saludos. Sin embargo se contagió y desató las alarmas en Valdebebas.