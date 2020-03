Inicia casting para Miss Nicaragua 2020

Este viernes 13 de marzo se realiza en Check In Office, Managua, el casting oficial rumbo a Miss Nicaragua 2020, en busca de la mujer más integral que represente al país en Miss Universo.

Más de 30 jóvenes ha sido citadas al casting final. Berenice Quezada, Miss Nicaragua 2017; Farah Eslaquit, Miss Nicaragua 2012 y Valeria Sánchez forman parte del jurado calificador.

Karen Celebertti, directora de Miss Nicaragua, dice que aunque se esté realizando el casting como organización, están consciente de todo lo que está pasando a nivel mundial.

La aspirantes a ser candidatas a Miss Nicaragua 2020 primero pasarán por una ronda de entrevista con el objetivo conocer más acerca de ellas.

El 18 de febrero la Organización Miss Nicaragua anunció su convocatoria 2020, las inscripciones cerraron este jueves 12 de marzo.

Este 2020, Miss Nicaragua busca mujeres que además de su disciplina, seguridad, experiencia y estudios, comparta los siguientes valores:

– No se puede considerar bella, si no se tiene amor propio.

– No se es fuerte, si no reconoce sus errores.

– No se gana una corona en el evento, se merece tiempo.

– No se es Miss, si no se ama al país.

La presentación oficial de las candidatas que resulten electas, este viernes, será el 27 de marzo, y el evento de elección y coronación el 10 de mayo, ambos eventos en el Hotel Intercontinental Metrocentro.