Bailarina nicaragüense en el nuevo video musical de Wisin, Farruko y Jumbo

Un nuevo logró se suma a la carrera artística de la bailarina nicaragüense Naomi Ortiz, quien aparece en el nuevo video de los cantante internacionales Wisin, Farruko y Jumbo, «Watablamblam».

«Es una emoción y satisfacción enorme que no me cabe en el pecho. Uno de mis sueños se hizo realidad, aún no lo puedo creer, pero al ver el video veo que es verdad», dice Ortiz, quien también aparece en el video de la canción “Tengo derecho” de la exponente urbana dominicana La Insuperable.

Lea también: La historia de la bailarina nicaragüense que aparece en el video de la cantante dominicana La Insuperable

Ella dice estar agradecida con Víctor Osvaldo Heredia, director de DNI Dancer Studio, quien al verla bailar le gustó su estilo y la invitó a formar parte de su compañía.

«Víctor Osvaldo desde que me vio me dijo que él me tenía grandes proyectos, y yo le dije que sí, porque ellos son muy reconocidos aquí en República Dominicana», añadió.

El video de «Watablamblam» se grabó hace unos meses. Recuerda que llamaron a la compañía porque necesitaban bailarinas para el video y pasaron toda la noche ensayando, al día siguiente ya estaban grabando. «Sé que en el nombre de Dios vendrán más cosas a mi vida», expresa Naomi.

Esa chica baila desde los tres años y aparecer en videos de artistas internacionales era uno de sus mayores sueños desde niña. Naomi se fue a vivir en enero de 2019 a República Dominicana.

Puede interesarle: Así te contamos el casting rumbo a Miss Nicaragua 2020

Su madre, Ada Ortiz, también es bailarina, juntas daban clases en la Academia Nicaragüense de la Danza. «También estoy agradecida con mi madre, y mis maestros, no me cabe la felicidad en el pecho».

Este video fue grabado bajo la dirección de Rodrigo Films, quien ha trabajado con artistas como Bad Bunny.