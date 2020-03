«Amor en tiempos de covid-19». Régimen orteguista convoca a manifestación mientras el resto de países prohíben las concentraciones masivas

Mientras a nivel mundial los países están cancelando los eventos públicos y masivos como una medida para evitar la propagación del nuevo coronavirus, el régimen de Daniel Ortega convocó a una marcha para este sábado 14 de marzo en Managua.

La manifestación «Caminamos con la fuerza de la fe y esperanza. Amor en tiempos del covid-19» está programada a realizarse en la Avenida Universitaria a las 4 de la tarde.

Debido a la alarmante expansión del covid-19 en el mundo, las autoridades sanitarias recomiendan como una medida de prevención evitar las concentraciones. Incluso países enteros, como Italia y El Salvador, se han puesto en cuarentena debido a la enfermedad.

Nicaragua es de los pocos países en Latinoamérica que aún no ha registrado casos de covid-19, según las autoridades del régimen. Los países fronterizos, Costa Rica y Honduras, ya reportaron pacientes positivos.

A nivel de Centroamérica, países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá han ordenado la cancelación de clases, eventos públicos en incluso el ingreso de extranjeros que provengan de países con brotes.

En Nicaragua, el Ministerio de Salud (Minsa) no ha establecido medidas claras ante la posible llegada del virus. En conferencias pasadas, las autoridades dijeron que no establecerían ninguna restricción para viajeros que lleguen al país provenientes de regiones con contagio. Además aseguraron que no establecerían niguna cuarentena.

Ante la falta de medias del régimen orteguista, colegios privados de Managua han tomados sus propias acciones ante la amenaza de que el coronavirus llegue al país. El Colegio Teresiano suspendió su kermesse anual anunciada para este domingo 15, para evitar que las aglomeraciones de personas de su comunidad, estén expuestas.

Un colegio de Rivas suspendió trabajos asignados en equipo o pareja y prohibieron el uso de balones. También se explica que los alumnos saldrán a recreo en tiempos distintos y que se les establecerá un espacio prudente al momento de consumir sus alimentos o cuando establezcan conversaciones.