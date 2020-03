El coronavirus pospuso el Preclásico de Beisbol para una fecha impredecible, aunque se prevé que podría ser para finales de agosto o inicios de septiembre. Lo único cierto es que la Selección de Nicaragua llegaba rodeada de un ambiente positivo para la ocasión, que se truncó cuando les informaron que regresaban a casa.

“Nosotros nos quedamos como desamparados, no es culpa de nadie que se haya cancelado, nos hubiera gustado jugar. En esos estadios siempre hay gente encargada de mantenerlos bien y tienen cuatro años haciendo eso, y después de ver a todos los equipos practicando dijeron que el mejor era el de nosotros”, dijo con un tono de decepción el mánager Marvin Bernard este sábado al llegar al país. “Los muchachos tenían eso (clasificar) en el corazón, sabían que íbamos a clasificar. Ahora tenemos que esperar hasta que lo pongan otra vez. Se habla que será en los últimos días de agosto o primeros de septiembre”, señaló.

De aquí a que se programe el Preclásico habrán pasado muchas cosas y Bernard no sabe si podrá contar con el mismo plantel. “En mi mente este es el equipo, pueden cambiar cosas. Me gustaría que se quedará así el roster de Nicaragua y de todos los equipos. Cosas que pueden cambiar son por ejemplo, (Leonardo) Crawford llega a las ligas menores y no lo prestan porque ha lanzado muchos innings y tiene fatiga. Entonces se complica la cosa porque uno tiene que entender que eso es importante para su carrera. Habrán muchas cosas que pueden suceder así”.

Otro ejemplo que puso el mánager es una lesión de tobillo de Jonathan Loáisiga limitándose a 40 episodios en la temporada. “Ellos (los Yanquis) dirán anda con la Selección para que tires más, eso no es justo para los otros equipos. Ahora reemplazamos un Liga Menor con un Grandes Ligas. No sé como van hacer. Me gustaría que quedará parejo con todo mundo”, manifestó.