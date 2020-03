Epidemiólogo Leonel Argüello: «El coronavirus puede ser una catástrofe en Nicaragua»

En el mundo suenan las alarmas por la pandemia mundial del coronavirus. En Centroamérica ya hay casos positivos y gobiernos como los de El Salvador y Costa Rica ya comenzaron a tomar medidas, mientras que en Nicaragua desde la dictadura de Daniel Ortega apenas esta semana se comenzó a hablar más del tema.

El doctor Argüello analiza en esta entrevista la segura entrada del coronavirus en Nicaragua y las medidas que se deben tomar desde el Estado, así como las medidas personales que cada quien debe tomar en su hogar para evitar contagiarse y contagiar a sus seres queridos.

La entrada del coronavirus parece inevitable.

Totalmente inevitable. Por tres razones, la primera que en Nicaragua no somos inmunes al virus. Este es un virus nuevo, por lo tanto nuestro cuerpo no tiene defensa, segundo porque esto es una pandemia que ha llegado a muchos países y se está acercando. Además, nosotros tenemos viajes internacionales y los nicaragüenses somos bien vagos, y tercero porque es muy difícil controlar esta enfermedad. No hay ministerio de salud en el mundo que pueda impedir su entrada.

¿Por qué?

Es que tiene la particularidad de que antes de que se presenten síntomas ya se puede transmitir. Entonces uno puede entrar sano, pero ya la anda transmitiendo. Es imposible y es un asunto solo de tiempo. En Nicaragua el Ministerio de Salud es el único que tiene las pruebas de laboratorio que más o menos en tres o cuatro horas ya tienen el resultado. Son unas pruebas rápidas para el coronavirus que nadie más tiene en el país y tampoco se está comercializando que yo sepa. Por lo tanto el Ministerio de Salud es quien tiene la responsabilidad de detectar rápidamente los casos y nos tienen que informar cuando ya estén confirmados.

¿Si el virus es inevitable por qué da la impresión de que desde el Estado no se están tomando en serio esto?

Hay formas técnicas de abordar la enfermedad. Los que deciden son los políticos en todos los países. El Salvador por ejemplo hay una decisión técnica avalada por una decisión política. Lo técnico es lo que debe prevalecer y lo político debe de fortalecerlo. En este caso cada país hace un protocolo de actuación basada en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en su propia experiencia del manejo. Nosotros vemos manejos diferentes a nivel mundial. China cerró totalmente, ahorita está en cuarentena Italia; en Estados Unidos que el mismo presidente dijo que no había muchos problemas ya se prohibieron vuelos de Europa, así que cada país toma formas diferentes. En muchos países de la región el equivalente al Sistema Nacional de Prevención de Desastres ya está involucrado ya que desde el momento que se habla y se define que es una pandemia ya es como un desastre y se tiene que administrar ese desastre.

Hay casos en Costa Rica y Honduras. ¿Cree que esta enfermedad ya está en Nicaragua?

El coronavirus puede estar en Nicaragua perfectamente. Lo que pasa es que tiene varias formas de comportamiento, una es una gripe leve, moderada y otra una gripe grave.

Lea: El estricto protocolo que diseño la dictadura de Daniel Ortega para los que mueran por Coronavirus

¿Cómo las diferenciamos?

Suponete que yo tuve gripe y estoy acostumbrado a que me dé gripe, ni siento que me falte la respiración ni nada. Yo no voy a ir a buscar un médico ni una unidad de salud. Entonces ese caso no se registra. Por otro lado si va al centro de salud y tampoco tiene el síntoma de que le falta el aire tampoco lo van a mandar a que le hagan el examen. Es posible entonces que este nuevo coronavirus esté en el país. Pero eso no quita que tengamos que tomar las medidas de prevención. No es que mañana el Minsa diga que tienen el primer caso y entonces corremos a lavarnos las manos. Tenemos que lavarnos las manos siempre. No podemos ir diciendo que viene el lobo y no nos corremos.

La canciller alemana, Angela Merkel, fue directa con su pueblo y les dijo que se pueden infectar hasta el 60 % de alemanes.

Me imagino que se basó en información que le dieron los médicos y la gente de epidemiología. Cuando tenés este tipo de enfermedades la población se puede afectar rápidamente. Hay otras enfermedades graves y de gripes graves que son más letales, pero no hay tantos casos. Pero esta enfermedad lo que estamos viendo es que tiene una manera de transmitirse bien rápida. Tanto es así que por cada caso te puede producir tres. Por eso si vos hacés una proyección y sin hacer nada dejando que la enfermedad evolucione se pueden dar hasta medio millón de casos de aquí hasta septiembre. Eso es si no se hiciera absolutamente nada. Pero como vamos a hacerlo porque la población sabe que se tiene que defender, saben que tiene que lavarse las manos con agua y jabón para prevenir la enfermedad. Con solo esta medida se pueden reducir los casos a la mitad. Esta es una enfermedad que produce muchísimos casos, más complicaciones y cuando hay más complicaciones hay más muertes. Esta enfermedad le gana a las otras por efecto de cantidad de casos.

Según lo que se vivió en China esta enfermedad puede hacer colapsar los sistemas de salud por la cantidad de enfermos.

Si un sistema de salud no informa adecuadamente a la población, entonces la población va a caer en pánico o van a comenzar a hacer gastos innecesarios. Aquí por ejemplo se estuvieron comprando mascarillas cuando estas no te protegen y está afectando el bolsillo del trabajador. Las epidemias tenemos que tenerlas presentes y las tenemos que abordar en diferentes momentos, lo primero y lo más importante es la prevención, siempre se puede prevenir. La educación te permite transformar y además no se debe discriminar a la gente porque con echarle la culpa a la gente con eso tampoco se controla una enfermedad. Debemos ser responsables de cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Hay lugares donde no tienen agua todo el tiempo y jabón, en esos lugares es importante que hablemos con nuestros vecinos.

Mencionó lo de no discriminar. Sin embargo, este sistema de salud según denuncias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos ha negado la atención médica por razones políticas.

Es una obligación del Sistema de Salud y del Gobierno atender a cualquiera. Independientemente de su ideología, sus creencias religiosas, raza o lengua. En este caso tiene derecho cualquier ciudadano a ir a una unidad pública a que lo atiendan. Si vos no atendés a ese ciudadano y es un coronavirus y no lo controlás esa persona te va a contagiar a tres más y esos tres te producen otros tres más cada uno. No podrías controlar la pandemia. Además, esta enfermedad ya demostró que tiene una afectación económica importante.

¿En este sentido como afectaría a Nicaragua?

En el mundo la Bolsa de Valores bajó, muchas empresas han tenido que disminuir sus gastos, otras han quebrado y nosotros somos el segundo país más pobre de Latinoamérica. Las enfermedades producen un daño enorme porque causan muerte o perdés días de trabajo. Te pongo como ejemplo una persona que pierde una semana laboral y el salario mínimo anda por 200 dólares o seis mil córdobas. Estamos hablando de que son 200 córdobas diario y sacá la cuenta en siete días son 1,400 córdobas que la persona dejó de percibir más los gastos de su bolsillo para quitarse la fiebre y el dolor. Más el peligro de que una segunda persona se enferme en esa casa y a lo mejor esas son las únicas dos personas que están poniendo ingresos. Es un impacto económico importante que tienen que preverlo. También el turismo se verá más afectado.

Lea además: Colegios privados inician a tomar medida preventivas contra el Coronavirus

Entonces los más pobres son los que más expuestos están.

Tomemos como ejemplo una familia que vive en un cuarto y viven cuatro o seis y que duermen hasta en la misma cama y se enferma uno con gripe. ¿Cómo lo vas a mantener al menos a un metro de distancia? No hay espacio. En cambio los que tienen más recursos pueden pasar a esa persona a otro cuarto y resuelto el problema. Esta población que tiene pocos recursos y que a lo mejor son personas a las que no les llega el agua las 24 horas o no tienen jabón son las más expuestas. Yo insisto en que los gobiernos deben de darle a la población lo que necesita y ver por ejemplo que se puede bajar el impuesto al jabón. Si el jabón paga un 10 o 15% de impuestos se debe bajar.

¿Es necesario el alcohol gel?

Es más importante el jabón. El jabón tiene la ventaja de que te levanta toda la suciedad incluyendo todos los microorganismos como los virus y luego el agua lo barre y queda totalmente limpio. El alcohol en gel te congela los microorganismos incluyendo este virus, pero ahí queda. En otras palabras lo que trato de decir es que si tenés la manos sucias aunque te pongás alcohol tampoco es que te va a favorecer mucho. Hay que tener las manos limpias y eso es con agua y jabón. Tenemos que crearnos la cultura de lavarnos las manos al llegar a nuestras casas, cuando entramos al trabajo o saludamos a la gente.

¿Hay un protocolo oficial para este tipo de enfermedades?

Yo no lo he visto en la página web del Minsa. Pero han circulado en las redes sociales un supuesto protocolo. Yo supongo que tiene que tener un protocolo completo. Normalmente cuando hay epidemias se tiene que calcular cuántos casos se pueden tener, cuanto espacio se necesita, cuantos profesionales y medicinas se necesitan, y con base en esto se le pasa al gobierno para que este incremente este presupuesto y se puede atender la demanda grande que se va a tener. Incluyendo los que se van a llegar por temor. Mientras que en países como Estados Unidos y España tienen protocolos completos hasta de qué hay que hacer con un cadáver.

¿Una persona muerta puede contagiar a una viva?

Un muerto por este nuevo coronavirus después de la muerte tiene en el hígado y diferentes órganos esta enfermedad. No se puede manipular. Autopsias por ejemplo no hay que hacerles, a menos que sea muy necesario y en condiciones estrictas de seguridad. Aunque es posible que dichas condiciones no las tengamos en el país.

Supongamos que me da coronavirus. ¿Qué es lo siguiente?

Si se te confirma te tienen que aislar del resto de gente. Puede ser en el hospital, te pueden aislar en tu casa, te pueden aislar en hoteles o donde las autoridades decidan. Si en tu casa tenés condiciones y varios cuartos mejor en tu casa siempre y cuando tengás el seguimiento médico. El problema es que eso tiene un límite. Lo más fácil es tener a estas personas en determinados lugares, lo que significa que dichos lugares deben tener personal preparado, porque hemos visto que hasta los médicos más preparados y expertos han fallecido.

¿Luego de aislarme que sigue?

Luego de aislarte, cuyos tres objetivos son vigilarte por cualquier complicación, que no enfermés a tu familia y el tercero que no enfermés a la sociedad. Luego sigue la cuarentena que no sería con el enfermo sino con el paciente sano que tuvo contacto con el enfermo. Esta persona corre el riesgo de estar en periodo de incubación que es de 14 días. Sin ese tiempo esta persona no desarrolla la enfermedad se puede ir a su casa. Si no se hace esto con los primeros casos y se hacen cientos y cientos, ya será imposible impedir que la epidemia entre con fuerza. Luego no habrá capacidad en el sistema de salud. Por eso es que muchos países han decidido cerrar sus fronteras.

¿Y qué medicamentos se deben administrar?

Este coronavirus no tiene un tratamiento específico. Ni de prevención o curación, tenemos que evitar tomar cualquier medicamento y menos los que están saliendo en noticias que te dicen que sirven y la verdad es que están en pruebas.

Entonces la única forma de vencer a esta enfermedad es por resistencia.

Exactamente, tu cuerpo está combatiendo a este virus nuevo que no lo conoce y esto va a depender de tu fortaleza y capacidad. Ahora esa fortalece se debe mantener, primero disminuyendo el estrés porque esto debilita las defensas, hay que comer saludable, granos, vegetales y muchas frutas. Hay que comer poca sal y azúcar, y sobre todo hacer ejercicio. Pero lo de tomar cinc o medicamentos para subir la defensa son desinformación. También se pueden tomar medicamentos en base a lo que tengás, si es fiebre para la fiebre, si es para vías nasales obstruidas entonces gotas nasales, si es para el ardor de garganta hacer gárgaras con agua tibia.

Estamos viendo que no solo las personas de la tercera edad son vulnerables.

Hay diferencia entre las personas con más riesgos y las más vulnerables. Los de más riesgo son personas de más de 60 años que tienen enfermedades crónicas. Estas personas mueren rápidamente, lo que no significa que no puedan morir los jóvenes. Pero los vulnerables somos todos. Aquí nos puede dar coronavirus a cualquiera desde un niño hasta un adulto. En Costa Rica hay casos y dos son niños.

¿Cuál sería nuestro peor escenario?

Que la gente no confíe en su propia capacidad de prevenir la enfermedad. Los nicaragüenses tenemos la capacidad de controlar esto. Tenemos que hacer una campaña en los medios para concienciar. Pero el peor escenario sería que no hiciéramos eso y que la enfermedad comenzara a crecer poco a poco y nos acostumbráramos a ella. Así como pasó con el dengue que es 100% prevenible, pero la población no puso de su parte. Si esto pasa podemos tener a gran cantidad de personas infectadas. El coronavirus puede ser una catástrofe en Nicaragua, si no lo controlamos. La pandemia hay que entenderla como un desastre. Hay que manejar el desastre y así como somos expertos en hacer simulacros para los terremotos deberíamos hacer todas las acciones para prevenir esto y con mucha mayor fuerza en las unidades de salud que son focos de infección.

¿Cómo se traduce este peor escenario?

Más casos, más gasto del bolsillo de la gente, más gasto del Estado, menos fuerza laboral, menos ingreso, inseguridad alimentaria y más muertos.

¿El coronavirus se puede convertir en una enfermedad estacionaria en el país?

Normalmente esto sucede una vez que los virus atacan la primera vez y es cuando golpean más fuerte. Luego hay personas que tenemos defensas. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es el comportamiento que tienen estos microorganismos. Cuando el virus pasa de un ser humano a otro tiene tres posibilidades, una es mantenerse igualito, otra es fortalecerse y otra es debilitarse. Por ejemplo Italia donde se muere el 6 %, mientras que en China fue del 2 % y creo que Italia puede tener mejor sistema de salud que los chinos. ¿Es que el virus se está fortaleciendo ahí específicamente? ¿Es que los italianos se tocan mucho y no siguieron las recomendaciones? Hay que meterse a buscar más información. Pero todo lo que sube tiene que bajar.

Además: Mientras el resto de países prohíbe las concentraciones dictadura de Ortega convoca a marcha

En caso de decretar medidas fuertes como prohibir reuniones e iniciar una cuarentena, ¿cómo debe actuar la gente?

Lo de salir a comprar todo a los supermercados es parte de la desinformación. Esto es parte del rol que juega el Gobierno en el control de los productos y en una epidemia se debe de prohibir el aumento de precios. Es importante la responsabilidad de los mismos ciudadanos para que las cosas no suban de precio. Desgraciadamente la gente compra diario, no compra quincenal.

¿Hasta el momento cómo valora el actuar de las autoridades?

Aseguran que tienen un protocolo, lo que me preocupa un poco es que no estamos aprovechando esta oportunidad para educar al nicaragüense en la importancia de la higiene básica y el lavado de manos. Con esto matamos varios pájaros de un solo tiro. Con el agua y el jabón durante al menos cuarenta segundos se previenen las enfermedades respiratorias, 45 % de las enfermedades diarreicas, gastrointestinales, la conjuntivitis, la parasitosis o sea es una ganga. Se necesita una campaña de al menos dos meses en todos los medios de comunicación.

¿Por qué no vemos esa campaña?

Deberíamos de estarla viendo por todos lados.