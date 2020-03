Danna Paola quien interpreta a «Lucrecia» en Élite, otra vez envuelta en polémica

“Okaayy, vamos a ver, no hagan chisme donde no Malinterpretando. 1- Estábamos jugando a imitar (creo que han visto muy bien que imito de repente y no sólo a Pau) 2- Yo me refería a Omar, y es un chiste local entre ambos. 3- Yo amo a Paulina since forever [desde y para siempre] Respect always!”, escribió la actriz mexicana.

Mensaje

“Seamos conscientes, inteligentes y pacientes. No quiere decir que si en México no hay muchísimos casos estemos exentos a… más vale prevenir que lamentar”, señaló.

Recordó que durante su estancia en España se dio cuenta de la magnitud del problema en Europa ante la propagación del coronavirus: “La están pasando muy mal, quiero mandar todo mi apoyo, toda la buena vibra, hay que ser inteligentes y tomar las medidas correctas e informarse bien”.

Sobre los eventos que tiene programados en México, mencionó que sus conciertos aún no han sido cancelados pero analizan suspender las convivencias con sus club de fans.