Una de las recomendaciones fundamentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar el contagio del coronavirus es el constante lavado de manos. Sin embargo, diversos barrios de Managua no están en condiciones para cumplir con esa recomendación, porque lo que más falta en los hogares es agua potable, lo que representa una gran amenaza para la salud pública.

Josefa Mendoza, pobladora de Villa Venezuela, Distrito Siete de Managua, es madre de dos niñas. Llegó a vivir a la localidad hace dos meses y aunque la persona que le alquiló la casa donde ahora habita le advirtió sobre la ausencia del vital líquido «durante algunos días», nunca imaginó que el problema fuera mucho más grave. Al menos en su andén, el agua algunas veces se va más de 24 horas y cuando logra llegar, se mantiene solo por 15 o 30 minutos.

«Lo peor es que el agua no viene recia como para decir que vamos a llenar varios baldes, con costo logramos acumular para tomar. En varias ocasiones he tenido que ir hasta el barrio Laureles Norte, donde vive mi mamá para bañar a las niñas y también para lavar la ropa. Vivimos en zozobra, principalmente por tantas enfermedades que se han desatado», relata la mujer.

Mendoza dice que durante los dos meses que lleva viviendo en Villa Venezuela, sus dos hijas se le han enfermado de gripe y tos en más de tres ocasiones, por la cantidad de polvo que se acumula en la casa.

«No puedo limpiar todos los días porque no hay agua ni para lavar el lampazo, mucho menos para aplacar el polvo de al frente, ahora con esto del coronavirus vivimos preocupados porque si llega a entrar al país, no sé cómo haremos para estarnos lavando las manos de manera seguida, las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto y pensar más en nosotros, queremos una respuesta antes que sea demasiado tarde», refiere Mendoza.

La expresidenta ejecutiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ruth Herrrera, reconoce que el no tener acceso a agua potable o tenerlo de forma irregular, a como sucede en gran parte de los barrios de Managua y comunidades del Corredor Seco del país, profundiza la vulnerabilidad de las familias ante la pandemia del coronavirus, ya que una de las recomendaciones claves es el constante lavado de manos con agua y jabón.

Según Herrera, la población que no tiene acceso a agua potable está más expuesta, ya que “en este momento el agua es la herramienta, es el arma que tenés para defenderte de ese virus y de cualquier otro que pueda venir”.

Durante la gestión de Herrera, entre 2007 y 2010, al menos el 30 por ciento de los barrios y zonas aledañas a Managua tenían dificultad de acceso al líquido. No obstante, la exfuncionaria señaló que en los últimos años este problema se ha profundizado, porque tenía conocimiento de zonas que antes no tenían obstáculo de acceso al agua y que ahora sí.

Antonio Mora, de 55 años, también habitante de Villa Venezuela, dice que en varias ocasiones han reportado la problemática ante la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, pero nunca les han dado una respuesta.

«Los recibos siempre vienen puntuales, en mi casa sale de 150 y 200 córdobas, pero pasamos días sin agua, vivimos cuidando el poquito que recogemos, pues nuestra prioridad es tener para tomar y para cocinar, será difícil también acumular para el lavado de manos con eso del virus, a menos que Enacal nos quiera mandar por más tiempo el agua, porque aquí en Villa Venezuela unas casas sí tienen y otras no, no sabemos cuál es el problema en realidad», dice Mora.

Verónica Bermúdez, de Villa Flor Norte en el mismo Distrito, también manifestó su preocupación, aunque en su barrio el agua solo se va por algunas horas, deben madrugar a llenar barriles.

«A las 7 de la mañana ya no tenemos agua, tenemos que levantarnos temprano, normalmente regresa a las 4 de la tarde, pero hay días en los que viene hasta las 9 de la noche o más tarde, por eso no podemos confiarnos, ojalá que esta pandemia haga reaccionar a las autoridades y tome en cuenta que el agua es lo más importante para poder combatirla, pues necesitamos estar desinfectando y lavando nuestras manos, principalmente la de niños y personas de la tercera edad», subraya.

La pandemia ha afectado al mundo, y en el caso de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá ya reportan casos confirmados, solo El Salvador y Nicaragua, aseguran no tener casos de covid 19. No obstante, el gobierno de Nicaragua no ha tomado ninguna medida de prevención, a como sí lo han hecho otros países.

Durante la temporada seca se registran múltiples denuncias de poblaciones que no tienen acceso a agua potable, por lo que Herrera recomienda que la gente demande a las autoridades para que den respuestas concretas ante la escasez; están en su derecho.

El epidemiólogo, Leonel Argüello, explica que “el lavado de manos salva vida”, por lo tanto, la población debe de realizarlo. En el caso de los lugares donde no hay agua, la recomendación es que busquen botellas de gaseosas, las llenen de agua y las dispongan para el lavado de manos, incluso, las pueden poner al sol para mejorar la calidad de agua.