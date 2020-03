El perfil de las personas que son propensas a morir con el coronavirus. En Nicaragua el riesgo poblacional es alto

En Nicaragua existen 422,982 personas que padecen enfermedades crónicas, y la diabetes junto al asma bronquial están entre los cinco primeros padecimientos, según el Mapa Nacional de Salud. Precisamente este grupo de población junto a los adultos mayores son los más vulnerables a enfermarse gravemente con el coronavirus, ya que cumplen con los factores de mayor riesgo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El covid-19 o coronavirus de Wuhan, como se conoció a principios del año, por la ciudad china donde se identificó por primera vez, se propaga muy rápido, tanto así que en un día la Organización Mundial de la Salud registró 10,982 nuevos casos nuevos, con lo que el acumulado de esta nueva enfermedad alcanza los 153,517. Los fallecidos suman 5,535 y de estos decesos 343 han ocurrido en las últimas 24 horas.

Una persona puede contagiarse por el contacto con otra infectada, o bien, cuando esta estornuda o tose. También se puede dar por tocar objetos o superficies contaminadas y después, tocarse la boca, la nariz o los ojos.

Cualquiera está expuesto a contagiarse con el virus, que presenta síntomas comunes a una gripe estacional, como fiebre, tos seca, cansancio; sin embargo, la tasa de mortalidad depende de la edad, salud y sexo de la persona, lo que significa que a medida que un individuo pase de los 60 años y tenga enfermedades crónicas, como las cardiovasculares están más expuestos a que el virus los afecte de forma severa.

En el caso del sexo, investigaciones internacionales, como la del Centro Chino para el Control y Prevención de las Enfermedades, citado por la BBC, muestran que los hombres tienen un poco más de riesgo en comparación con las mujeres.

Según los científicos, cada persona infectada puede transmitir el virus entre 1.4 y 2.5 personas, desde antes que los síntomas aparezcan. Leonel Argüello, epidemiólogo, explica que tanto niños, adultos y personas de la tercera edad son vulnerables ante el virus, en el sentido que nadie está exento de adquirirlo, ya que el covid-19 es nuevo, por ende, nadie puede tener defensa inmunológica contra el mismo, ya que esta se va creando en la medida que el virus ataca el cuerpo.

Sin embargo, Argüello, explica que hay personas que tienen más riesgo de fallecer, que son precisamente los mayores a 60 años porque se relaciona con el padecimiento de muchas enfermedades crónicas, mientras que los jóvenes pueden tener un solo padecimiento, como diabetes o hipertensión o cualquier otra, pero es solo una, no la combinación de malestares que normalmente tienen “los abuelitos”.

No obstante, si una persona joven tuviese muchas dolencias juntas también se ubicaría en el mismo nivel de riesgo del adulto mayor, aclara.

No es un virus mortal

Un estudio sobre el coronavirus realizado por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC), citado por la BBC, expuso que la tasa de mortalidad general del covid-19 es de 2.3 por ciento, y confirmó que los mayores a 80 años son los más susceptibles, con un índice de muerte de 14.8 por ciento.

Que una persona adquiera el virus no es sinónimo que vaya a morir. De hecho, el 80.9 por ciento de las infecciones del nuevo coronavirus están clasificadas como leves, el 13.8 por ciento como graves y el 4.7 por ciento como críticas, indicó la BBC, con base a estudios del CCDC.

Pero, ¿qué pasa con los niños?

El doctor Argüello explica que los niños tienen menos posibilidades de fallecer porque no están enfermos, pero si un menor tuviese, por ejemplo, un problema en el corazón o una persona joven también padeciera diversos problemas médicos, tienen más posibilidad de morir.

No es que el virus busque a los viejitos, explicó el epidemiólogo, sino que estos ya tienen enfermedades que los está desgastando previamente. Ahora, también hay personas que son mayores y gozan de una buena salud, entonces, estarán menos propensas.

Por el momento, no existen pruebas que sugieran que los niños sean más susceptibles al virus, que la población general. Según las conclusiones del informe de la misión conjunta OMS-China (del 16 al 24 de febrero de 2020), los niños menores de 18 años representaban el 2.4 por ciento del total de casos registrados, la mayoría de ellos identificados a través del rastreo de contactos en el núcleo familiar, se lee en el sitio web del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

No obstante, no se debe bajar la guardia con los niños. El epidemiólogo recomienda que si un menor tiene gripe no se envíe a la escuela, por lo menos, durante los primeros días.

¿Qué pasa con las embarazadas?

Según datos brindados por Unicef no ha habido un registro sistemático de datos sobre la infección del covid-19 en niños y mujeres embarazadas, y se sigue estudiando cómo les afecta.

Los mismos explican que tomando en cuenta los beneficios de la lactancia materna y la escasa relevancia de esta en la transmisión de otros virus respiratorios, la madre podría seguir amamantando, pero siempre debe tomar precauciones por el riesgo de transmisión de madre a hijo a través de las gotas de respiración y contacto directo.

Por su parte, el régimen de Daniel Ortega mantiene su posición que en el país no hay casos de covid-19, y tampoco ha implementado medidas para evitar la movilidad de la población, como si lo han hecho sus homólogos en aras dela prevención ante la pandemia.

El régimen de Daniel Ortega estima que de presentarse el virus en Nicaragua, al menos 32,500 personas serían afectadas, de las cuales el 75 por ciento serían casos leves o moderados y otro 25 por ciento, es decir unos 8,125 serían pacientes graves.

Tomando en cuenta la letalidad del virus a nivel mundial, cuya tasa es del 2.5 por ciento, el Gobierno estima que al menos 813 personas fallecerían por coronavirus en Nicaragua. «Los fallecidos son el 80% de los pacientes que requieren Unidad de Cuidados intensivos, por lo que se calcula que 1,016 ingresarán a Unidad de Cuidados Intensivos», según un protocolo publicado por el Ministerio de Salud.