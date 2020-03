No hay condiciones para hacer encuestas

Recientemente LA PRENSA publicó varios datos de una encuesta de Borge y Asociados, encargada por la Fundación Violeta B. de Chamorro. La credibilidad y prestigio de la fundación que la encargó, de la empresa encuestadora que la realizó y del medio que la publicó, no están en discusión. Son entidades libres de toda sospecha y merecen nuestra confianza. Sin embargo, la situación del país es tal que, en temas políticos, ninguna encuesta por bien que sea hecha, puede darnos resultados confiables porque existe mucho temor para expresarse.

Estando frescas en la mente de los nicaragüenses las imágenes de la policía, parapolicías y turbas pro gobierno atacando de diferentes formas a los manifestantes opositores en las calles, universidades e iglesias; las personas de diferentes edades que han muerto o han resultado lesionadas de gravedad, las cantidades de presos políticos, las tomas de medios de comunicación y otras acciones represivas; siendo estas imágenes tan recientes y tan presentes, es natural que exista mucho temor de expresarse en contra del gobierno.

Encontrarnos todos los días con tantas patrullas policiales instaladas en muchísimos sitios de las ciudades, pueblos, carreteras… asediando, listos a reprimir toda expresión de protesta contra el gobierno; los policías instalados frente a las iglesias o entrando a patrullar y realizar capturas dentro de los centros comerciales, los rótulos pintados en las paredes exteriores de algunas casas de opositores con la palabra PLOMO, las turbas interrumpiendo las misas y agrediendo hasta sacerdotes violentamente, amparados por policías ubicados en las cercanías de los templos, inevitablemente se encargan de hacernos revivir constantemente imágenes que atemorizan.

Ante esta situación que, tal como ha dicho un comunicado de la Comisión Justicia y Paz de la Iglesia católica en la Arquidiócesis de Managua, es un Estado de Sitio de facto, cuando un encuestador se presenta en las casas y pregunta si tienen buena o mala opinión del gobierno, ¿se atreven a decir realmente su opinión? Puede identificarse como encuestador, pero, ¿no queda la duda de si es un enviado del gobierno para cualquier cosa?

Creo en las encuestas, no como infalibles, pero sí como un instrumento para conocer la opinión del público, útil para los análisis políticos. Incluso, antes del 18 de abril del 2018 la situación del país —a pesar de que teníamos un gobierno actuando ya de forma dictatorial— era de una relativa normalidad que todavía permitía realizar encuestas con un cierto margen de credibilidad. Ahora la situación ha cambiado, es muy diferente. No hay condiciones para hacer encuestas.

En la encuesta de Borge y Asociados el 50.3% dijo tener “buena opinión” del gobierno y solo el 26.7% dijo tener “mala opinión”. Un 23% dijo que no sabía o no conocía al gobierno (¿quién no conoce al gobierno de este país?). Habría que ver cuántos de ese 50.3% dijeron tener “buena opinión” del gobierno por temor. Igual que el 23% que no quiso opinar. Esta conclusión sobre el temor se ve confirmada por la respuesta a la pregunta de si tenían temor de hablar de política aún entre amigos, a lo cual el 59% respondió que sí. Entonces, si hay temor de hablar entre amigos, con mayor razón ante un desconocido que se presente como encuestador.

Sobre la Iglesia católica un 59.7% expresó tener “buena opinión”, un 18.9% expresó tener “mala opinión” y un 21.4% dijo no conocerla o no tener ninguna opinión. Mi conclusión es que mucho más del 59.7% tienen “buena opinión” sobre la Iglesia católica, pero tuvieron temor de expresarlo pues es conocido el acoso del gobierno a la Iglesia.

Entrevistado por LA PRENSA, el sociólogo Cirilo Otero manifestó que este temor de hablar de política es el resultado de la represión policial y de grupos armados. “El gobierno ha conseguido sembrar el pánico y el terror. Ha metido miedo a la gente hasta de hablar o demostrar que piensa diferente”, expresó.

El autor es abogado y comentarista político y de temas religiosos.

www.adolfomirandasaenz.blogspot.com