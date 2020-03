Futbolistas nicaragüenses cuentan cómo viven la cuarentena del coronavirus en Costa Rica, Venezuela y El Salvador

Los futbolistas nicaragüenses en el extranjero están viviendo momentos de angustia e incertidumbre. El coronavirus llegó a países donde se encuentran jugadores nicas, es el caso de Jaime Moreno en Venezuela (33 casos), Raúl Leguías, Francisco Flores, Byron Bonilla, Juan Luis Pérez, Bryan Rodríguez y Jasson Ingram en Costa Rica (41), o donde las autoridades gubernamentales han tomado medidas preventivas para impedir un mayor impacto como en El Salvador donde se encuentra el central Luis Fernando Copete.

Copete está viviendo nuevamente otra crisis en un país donde juega. El año pasado le tocó ser testigo de la crisis sociopolítica que sacudió Bolivia y que provocó la salida del presidente de turno, Evo Morales. “No esperaba encontrarme algo así otra vez. Pero esta es una situación diferente porque esto es a nivel mundial”, relata.

Desde el viernes 11 Deportivo dejó de entrenar al igual que el resto de los clubes (12 en total) de la Primera División de El Salvador. El seleccionado vive en Hotel de Ahuachapan y asegura tener todas las condiciones básicas para estar encerrado en estos días. “No me falta nada, tengo todo lo necesario gracias a Dios”.

mayor cuidado

Copete comparte el hotel con el español Juan Cortés, el técnico del club, y sus compañeros de equipo, los mexicanos Edgar Solís y Marco Granados (ex Real Estelí), más el colombiano Jeison Quiñones. “Ellos están un poco alarmados, igual están tranquilos porque todos los días leen cosas y tratamos de tener cuidado al salir o no hacerlo preferiblemente. Tener las medidas básicas de cómo cuidarse, la limpieza y el lavado. Acá donde están tranquilos pero no dejan de estar pendientes de sus familias como yo y decirle que sigan el protocolo de salud”.

El seleccionado indicó que se mantiene la mayoría del tiempo encerrado y cumple al pie de la letra el protocolo de seguridad indicado por el médico de club. “Tengo mi tapaboca y mi alcohol en gel. No nos saludamos de mano y trato de lavarme las manos muy seguido. Si salgo a la calle tengo mi tapaboca, pero casi no me muevo del hotel. Desde antes que se tomaran estas medidas a nivel nacional, nosotros en el equipo habíamos decidido no saludarnos de mano y evitar el mayor contacto. Estoy teniendo la mayor precaución posible para no contagiarme o poner en riesgo la vida de otros”, agregó.

“Estoy un poco alarmado, no es un juego o un chiste lo que está pasando, tampoco estoy súper preocupado, pero sí consciente de lo que está pasando. Debemos tomarlo en serio, estoy tranquilo por mi hija en Nicaragua porque a los niños les da poco, igual no dejo de preocuparme. Le he dicho a su mamá que tengan mucho cuidado con ella. En Colombia mis hermanos he hablado con ellos para que tengan las medidas que deben tener”, apuntó el central.

Venezuela pospone el futbol

El seleccionado Jaime Moreno milita en los Estudiantes de Mérida de Venezuela. La Liga anunció este domingo que se suspendía el torneo y los entrenamientos de los clubes. “Hay varios estados en cuarentena. Nos recomendaron quedarnos en casa, si salíamos por emergencia que usemos las precauciones, estar fuera de mucho genta, tener las manos limpias y no tocarse los ojos. Estamos en una situación delicada, no es juego. Es necesario que todos nos tomemos esto en serio”.

La Liga de Costa Rica se ha jugado la última semana a puerta cerrada, sin embargo todo apunta a que se cancelará. “El partido de ayer los equipos no podían saludarse, nadie podía celebrar los goles para evitar el contagio. En los entrenamientos nos dan alcohol en gel antes de tomar agua”, señaló Flores, quien milita con Jicaral Sercoba.

Jaime Moreno, Francisco Flores, Juan Luis Pérez y Bryan Rodríguez nacieron en Costa Rica y toda su familia vive allá por lo tanto vienen solo a Nicaragua cuando son convocados a la Selección de Futbol, al igual que Byron Bonilla, quien es originario de Granada, pero la mayoría de su vida la ha pasado allá.

Jasson Ingram es originario de Bluefields y Raúl Leguías de Diriamba donde este lunes regresó porque la Liga de Ascenso de Costa Rica se suspenderá por el coronavirus, tras disputar las últimas dos jornadas a puerta cerrada.