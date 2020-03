Los púgiles que después de ser destronados por Román González no fueron los mismos ¿Pasará con Yafai?

Días atrás Khalid Yafai escribió en sus redes sociales un mensaje a sus fanáticos, sin embargo las palabras eran más un desahogo para él. Quiso retar al destino enfrentando a Chocolatito y terminó hundido en el precipicio. De un momento a otro una máquina de golpes lo había demolido. De las mil maneras de perder el título le tocó la más dolorosa: descansando en la fría lona bajo la luz de focos. «Hace un par de semanas, las cosas no me salieron bien en Texas. Aprendí mucho compartiendo el ring con Chocolatito, quien es un gran peleador y el mejor hombre ganó la noche. Era su fanático antes de pelear con él y lo seguiré siendo, así que felicidades», indicó el excampeón.

Y posteriormente agregó: “La gente me pregunta qué salió mal, pero no tiene sentido hablar de ello públicamente, ya que siempre suena como una excusa y, al final del día, no cambia nada, el resultado es lo que importa. Sé lo que hice y sé que salió mal y tengo que redimirme, eso es lo que haré. Espero convertirme en un campeón mundial de dos categorías», concluyó Yafai, dejando entrever dos situaciones: un problema interno durante la preparación o dirección del combate y lo dispuesto que está en subir a las 118 libras después de sentirse por el piso tras la primera derrota de su carrera.

Un antes y después

De los cuatro títulos mundiales en diferentes categorías en la carrera de Román González, dos de sus oponentes no volvieron a ser los mismo después de esa pelea. Es como si la embestida los arrollara hasta hacerlos replantear el futuro. Sucedió primero con Yutaka Niida el 15 de septiembre de 2008. Niida era el mejor peleador de las 105 libras y solo tenía una derrota en toda su carrera, cinco años atrás del combate con el nicaragüense, pero el nocaut fue tan aplastante que decidió colgar los guantes. La paliza de Chocolatito lo obligó a decir adiós.

Y el segundo caso en la carrera de González fue ante Carlos Cuadras. El Príncipe no perdía en 36 peleas, era un campeón sólido y con mucha jerarquía. Sin embargo, aunque no fue una derrota arrolladora, terminó siendo destructiva en la carrera de Cuadras. Se hundió en las drogas y perdió dos peleas posteriores: Juan Francisco Estrada y McWilliams Arroyo. Actualmente está tratando de volver a ser campeón.

Ahora le toca a Yafai , quien a sus 30 años parece haber tocado fondo con tan solo una derrota, pero en sus manos estará volver a la cima o convertirse en un Niida o Cuadras, desnortados tras el arrebato del cetro mundial.