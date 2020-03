¿Cómo viven los venezolanos el primer día de cuarentena por coronavirus?

Por las calles de Caracas, la capital de Venezuela, no se ven niños con sus uniformes, ni hay muchos comercios abiertos. Apenas circulan algunos carros. En la mayoría de los casos, los que salen de casa usan mascarillas y algunos llevan guantes.

Este lunes 16 de marzo a las 5:00 a.m. entró vigencia la orden de “cuarentena colectiva” ordenada por el gobierno en disputa de Venezuela para siete estados del país, incuuyendo Caracas. La medida estipula la suspensión laboral, escolar y legal.

“Me siento como todos los venezolanos, un poco asustada, porque ya la situación en Venezuela es crítica, sin el coronavirus. Pero lo que tenemos es que seguir las normas que nos piden tanto el gobierno (en disputa) como el mundo”, afirmó Josefina García, ciudadana consultada por la Voz de América.

Por su parte, Carlos García, mototaxistas consultado por la VOA, indicó que la medida le afecta económicamente porque “el que no trabaja, no come (…) hay que salir a trabajar”.

Cuestionó que el presidente en disputa Nicolás Maduro, les vaya a dar los alimentos básicos que consiguen al salir a trabajar.

Otra consultada, Marta Isabel Barrios, expresó su preocupación por la llegada del COVID-19, que se suma a la crisis que atraviesa la nación suramericana.

“En realidad me siento bastante preocupada porque, imagínate, con 60 años de vida, algo como esto nunca había sucedido. Y aún mas preocupada en un país como este que tiene una situación tan terrible con los servicios médicos”.

El domingo en la tarde, Maduro anunció que la cifra de casos confirmados con coronavirus era de 17, tan solo dos días después de haberse confirmados los dos primeros casos.