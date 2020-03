Después de denunciar ante LA PRENSA el cierre de portones en la terminal Rigoberto Cabezas, en el mercado Mayoreo, la Cooperativa de Transporte Interurbano del Centro de Nicaragua (Cootracenic) logró que dejen ingresar a todas sus unidades y el cobro por minutos retrasados sea discutido este martes 17 de marzo con las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

Esto fue confirmado por Pilar Ríos, presidente de Cootracenic, quien reconoció es un alivio que todos los buses les permitan entrada porque la persona que sufre es el pasajero, al verse exigido de abordar afuera de la terminal, en incomodidad y expuesto a ser asaltado.

«Nosotros estamos decididos a no pagarle a la Cootlantico. La postura que llevamos al MTI es que si este hombre (Luis Jiménez) persiste en seguirnos cobrando, no le vamos a pagar y toditos nos vamos a salir de la terminal», sostuvo Ríos, refiriéndose a la imposición de que el minuto por retraso -que tiene un valor de 40 córdobas- sea cancelado a la Cootlantico y no al dueño del bus que va detrás.

Antes del viernes pasado, cinco buses tenían prohibido ingresar a la terminal porque sus dueños se negaban a pagar por minutos retrasados a la Cootlantico, cuyo presidente es el señor Jiménez, allegado al régimen al punto que en el primer diálogo nacional participó de su lado.

Mañana reunión con delegado

Asimismo, Ríos adelantó que este martes varios socios de Cootracenic se reunirán con autoridades de Transporte Terrestre del MTI para que resuelva el problema, como ente regulador que es del sector.

«Cootlantico se está tomando atribuciones que no le corresponde, que la multa por atrasos la quiere recibir y nosotros estamos en total desacuerdo y eso lo tiene que saber el Ministerio de Transporte e Infraestructura y por eso vamos firmes a la reunión con ellos», aclaró Ríos.