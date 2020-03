La predecible ruta del coronavirus

A inicios de este año, despuntaba un nuevo virus en la gran ciudad de Wuhan, China. Todos leíamos estas horribles noticias como un tema lejano, que nunca nos afectaría en Nicaragua, al fin de cuentas, lo último que supimos de los chinos es que iban a construir un canal por Nicaragua, que como muchos otros proyectos de la dictadura, nunca se concretó. Veíamos aquello del coronavirus como un resultado lógico de la tradición china de comer vivos, en caldo o al vapor, los más variados y terribles animales, como los murciélagos. También podría ser el resultado esperado de los irrespirables índices de contaminación de las grandes ciudades industrializadas chinas.

Pero adelantando el reloj del tiempo apenas 2 meses encontramos un mundo completamente distinto, trastocado. El virus está ya en los 5 continentes y en las redes sociales abunda la información sobre la pandemia. Los países cierran fronteras, los vuelos a nivel global se cancelan y los científicos de todo el mundo recomiendan que lo mejor para evitar que el virus prospere, es no salir de casa. El mundo se encierra. Por otra parte, es conocido que el coronavirus es mucho más letal en las personas de la tercera edad y los que tienen algunas enfermedades preexistentes crónicas.

Como si fuera poco, se desploman los mercados hasta en un 30 por ciento. Por el lado positivo, los chinos han superado el virus gracias a una estricta cuarentena el Wuhan y hoy celebran el triunfo contra el coronavirus quitándose las máscaras y de paso con cielos azules y limpios de contaminación.

Como ya es conocido, el gran problema de este nuevo virus no es tanto su tasa de mortalidad, que es relativamente baja, 2 por ciento en promedio pero mucho más alta en los adultos mayores, el gran problema es su nivel de contagio exponencial y que uno puede pasar como 2 semanas sin mostrar síntomas, pero infectando a otros. La solución para salvar vidas, comprobada en países asiáticos como China, Corea, Hong Kong, Taiwán y Singapur es detener con medidas extremas, la velocidad de contagio: cerrando fronteras, cerrando fuentes de trabajo, aglomeraciones masivas, restaurantes, reuniones sociales, etc. Recientemente lo hizo El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, es decir: todos los países vecinos, menos Nicaragua. El racionamiento de los presidentes que han adoptado estas duras medidas es que es preferible la vida, que la economía. Nicaragua está en la ruta predecible del coronavirus, si no es que ya nos ha visitado.

En contraste, la pareja dictatorial ha convocado irresponsablemente a marchas y bailes masivos, no ha tomado las medidas recomendadas a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ha sido aplazada por la SICA. El brote en Nicaragua es inevitable, pero la responsabilidad de su gravedad, tiene dueño.

El autor es periodista, exministro y exdiputado