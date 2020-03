Liga Primera de Nicaragua, el único torneo de futbol profesional que no se ha suspendido en América

El letargo de las autoridades del país se ha transferido a las competencias nacionales deportivas. Se vive un adormecimiento generalizado y el coronavirus no se ve como amenaza en Nicaragua para los encargados de los torneos deportivos, a tal punto que la Liga Primera, competición de Primera División del futbol nacional, no se ha suspendido y se convierte en el único torneo de futbol profesional que no se ha pospuesto en América, sin incluir a los países caribeños.

