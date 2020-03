«Vamos a superar esto», dice la estrella de la NBA, Kevin Durant tras dar positivo en coronavirus

“Todos tengan cuidado, cuídense y pónganse en cuarentena. Vamos a superar esto”, expresó la estrella del baloncesto, Kevin Durant, a The Athletic NBA, de dar positivo a la prueba de coronavirus este martes.

Las declaraciones las brindó Durant en diálogo con The Athletic NBA, y que recogió Infobae.com, luego de que la franquicia informara de cuatro casos, aunque no había revelado los nombres.

Kevin Durant, del equipo Brooklyn Nets, es el cuarto jugador de la NBA que da positovo. Los primeros fueron Rudy Gobert y Donovan Mitchell, ambos de Utah Jazz y el tercer caso lo presentó Christian Wood, de Detroit Pistons.

Kevin Durant tested positive for coronavirus, Durant tells @TheAthleticNBA @Stadium. Durant says he is feeling fine: «Everyone be careful, take care of yourself and quarantine. We’re going to get through this.»

