Drexler, Coldplay, Juanes… Los conciertos virtuales en los tiempos del coronavirus

A raíz del aumento de casos positivos y muertes por el nuevo coronavirus, la población en diferentes partes del mundo ha tenido que cambiar sus rutinas diarias como el hecho de quedarse en casa y extremar las medidas de higiene para evitar más contagios del virus.

Estas acciones también incluyen a los artistas quienes llaman a sus seguidores a cuidarse en medio de la pandemia.

Lea también: Remix, de Cardi B, sobre el coronavirus se vuelve un éxito en Internet

Muchos han tenido que posponer y cancelar sus actuaciones tras las medidas que han tomado la gran mayoría de países para evitar la propagación del Covid-19, pero en medio de la crisis han surgido alternativas de conciertos sin tener que hacer largas filas o esperar por horas para ver a los artista, estar expuesto al contagio del virus y lo mejor de todo es que podés interactuar con ellos todo gracias al internet.

Jorge Drexler

Entre los primeros que impusieron esta tendencia se encuentra el uruguayo Jorge Drexler quien ofreció un concierto desde el teatro Popular Melico Salazar en San José, Costa Rica completamente vacío tras cancelar sus dos shows en el país vecino ante el avance del coronavirus.

Los más de 80 minutos que duró el concierto el pasado 10 de marzo, se vio a un Drexler interpretando su música con miles de espectadores, pero desde Facebook.

Puede interesarle: Lavate las manos al ritmo de tu canción favorita para prevenir el coronavirus

“Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma, si te encuentras un amigo salúdalo con el alma. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo, de esta saldremos juntos poniendo codo con codo”, dice parte de la canción que Drexler escribió a propósito del coronavirus.

Juanes y Alejandro Sanz

Otros artistas decidieron unir fuerza como en el caso de Juan Esteban Aristizábal y Alejandro Sánchez mejor conocidos como Juanes y Alejandro Sanz, respectivamente.



El colombiano y el español unieron su talento y ofrecieron un show por más de una hora pero a través de YouTube. Ambos tenían programadas fechas en Bogotá y Cali pero fueron suspendidos por el aumento de casos de coronavirus en ese país.

Chris Martin

El líder de la banda británica Coldplay, Chris Martin, puso a cantar a más de 80 mil personas a través de Instagram durante media hora en compañía de su guitarra y piano.

Lea además: Así sobrellevan cuatro artistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica el coronavirus

Martin brindó el concierto sin la compañía de los demás miembros de la banda debido a que se encuentran en distintas partes, de hecho el bajista Guy Berryman comentaba durante la transmisión y se pudo observar que artistas como John Legend, Mau y Ricky, Pablo Alborán y otros se unieron al streaming.

Chris incluso saludó a muchos países latinoamericanos hablando en español, algo que el artista siempre procura realizar durante sus conciertos en la región porque sabe de la gran cantidad de fanáticos que tiene la banda en estos países.

John Legend

Otro de los artistas que se unió a la lista de conciertos desde casa es John Legend, quien cantó sus éxitos como All of Me, Love me Now, entre otros a través de Instagram este martes. La invitación a su Instagram Live la realizó también por medio de Twitter.

Otros artistas como el esposo de la actriz Nicole Kidman, Keith Urban, también realizó un concierto desde su Instagram. En su cuenta de Twitter compartió unos cuantos segundos.