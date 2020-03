¿Qué tanto sabemos y qué no sobre el coronavirus en Nicaragua? Siete datos que en el país dejan más preguntas que respuestas

Los países vecinos, Costa Rica y Honduras, han ordenado el cierre de sus fronteras, igual que lo ha hecho el mundo como una medida para contener la pandemia del coronavirus. El gobierno de Daniel Ortega hace ver a Nicaragua no solo pasiva ante la emergencia, sino desafiante, pese a que las recomendación es la prevención a toda costa.

Hasta este martes, se registran 179,843 afectados por el Covid-19 a nivel mundial, y 7,176 fallecidos en 159 países. Pero el régimen nicaragüense maneja la emergencia como en las sombras. Convoca a sus comisiones institucionales a puerta cerrada, solo con los medios de prensa de su propiedad, faltándole a una de las más importantes sugerencias en medio de la crisis que ataca al mundo: informar de forma transparente.

Es selectivo con lo que informa, lo dosifica y monopoliza. Es por eso que en Nicaragua, los expertos dicen que su población algo sabe del coronavirus, pero también mucho desconoce. A continuación lo que sabemos y no sabemos acerca del Covid-19 en Nicaragua.

1. Sabemos que oficialmente no hay casos en el país. Lo ha dicho el gobierno, su vocera oficial y en los comunicados del Ministerio de Salud. Lo que no sabemos es cuantas pruebas se han hecho en el país, si es que se están haciendo, para descartarlo, a quiénes y desde cuando. El gobierno ni siquiera ha informado oficialmente si existen casos sospechosos.

2. Sabemos que de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador y Belice, son no reportan casos del Covid-19. Pero, a diferencia del país salvadoreño que ha tomado medidas extremas como cuarentena nacional, aislar a personas mayores de 60 años de edad y a mujeres embarazadas, o restringir la entrada de extranjeros, no sabemos por qué Nicaragua mantiene abiertas las puertas al mundo y hasta promueve que visiten sus playas en la temporada actual de verano.

3. Sabemos que el gobierno cuenta con un documento llamado protocolo de «preparación y respuesta» ante el riesgo del Covid-19. Lo que no sabemos es porqué no lo ha hecho público y lo maneja como un documento confidencial. Los especialistas que han tenido acceso al documento de 55 páginas, explican que señala una ruta de acción para los integrantes del sistema de salud y que puede ser una guía útil también para los ciudadanos.

3. Sabemos que el protocolo del Minsa también habla de lo que pasará con las personas que fallezcan de coronavirus, pues establece que por salud preventiva, no habría ni vela ni funeral para las víctimas. La medida crea alarma en una población acostumbrada a tradiciones religiosos y familiares vinculadas a la inhumación. Lo que no se sabe es cuál sería el por qué las autoridades no explican abiertamente el motivo de esta medida a la población.

4. Sabemos por información oficial del Minsa que ha habilitado 19 hospitales a nivel nacional para atender los casos del Covid-19 y que son enlistados en el protocolo de respuesta oficial. Lo que no sabemos es que tipo de preparación tiene ese personal con el que cuentan esas unidades, ¿Tienen alguna preparación especial para la emergencia o es el mismo personal de atención actual en los centros?

5. Se sabe que las personas de la tercera edad, así como las que padecen de enfermedades crónicas son altamente vulnerables a infectarse del Covid-19. Lo que no se sabe es que si el gobierno tiene un plan de atención para ese segmento.

6. Sabemos que existe un plan de prevención para las comunidades estudiantiles y sistemas penitenciarios del país. Lo que no que no sabemos es en qué consisten dichos planes. Hasta la fecha, los colegios privados han manifestado que las medidas tomadas han sido por decisión propia, pese al encuentro que sostuvieron con autoridades. En el caso del «plan especial» dirigido a las cárceles, Rosario Murillo dijo que seria presentado oficialmente, pero no ha ocurrido.

7. Sabemos que en el país hay al menos dos laboratorios para hacer pruebas de coronavirus. Uno en la Universidad Autónoma de Nicaragua recinto UNAN-León, según hizo publico en su portal el Alma Mater y el otro es el de referencia nacional ubicado en el Conchita Palacios del Minsa. Lo que no sabemos es si estos ya han hecho pruebas.

7. Sabemos que el gobierno replicaría el modelo empleado en Taiwan para contener el virus. Representantes de ese país asiático presentaron la semana pasada sus experiencias contra el Covid-19. Lo que no sabemos que tanto de ese modelo el gobierno utilizaría, pues es contradictoria a las medidas actuales: no hay restricción de extranjeros y no hay una campaña informativa transparente por citar algunas.

