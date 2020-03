Pastor Georgi B. Abdo critica a Daniel Ortega por la crisis del coronavirus: «Su necedad está llevando al pueblo de Nicaragua hacia la muerte»

El pastor Georgi B. Abdo, presidente y fundador del Ministerio Internacional Cristo Rompe Las Cadenas en Estados Unidos, llamó «necios» a Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque en vez de tomar medidas preventivas para evitar el contagio del nuevo coronavirus, como los demás países del mundo, mandó al pueblo a marchar y celebrar las fiestas de verano como si no hubiese ninguna emergencia sanitaria.

Insistió en que Ortega y Murillo están mandando a morir al pueblo, al no tomar las medidas preventivas contra el nuevo coronavirus. «Mientras que este hombre necio manda a que se contaminen, porque es una plaga y no se sabe quién la tiene, dicen que no habrá cuarentena, que todos se abracen, que las fiestas estarán igual. Eso es necedad. Está llevando al pueblo de Nicaragua hacia la muerte».

El covid-19 ha cobrado la vida de 7,176 personas en 159 países. Hasta este martes 17 de marzo, se registran 179,843 afectados por el virus, según la organización Mundial de la Salud (OMS).

«Cada día estamos viendo como esta plaga está casi cerrando las actividades en el mundo entero. Hoy me mandaron algo y yo veía la necedad, tristemente de los gobernantes de Nicaragua, que me dio coraje santo. Como este gobernante de Nicaragua mandó este 14 de marzo a que todos salieran a fiestear, que no van a parar nada, que no van a tomar ninguna seguridad. Y dije el hombre necio perece porque cuando ve el peligro sigue por él, en vez de evitarlo no importando las consecuencias», dijo el pastor en su mensaje a la Iglesia.

El pastor Abdo se refiere a la marcha del 14 de marzo, el régimen convocó a una marcha que llamó: “Amor en tiempos de Covid19”, a la cual asistieron fanáticos sandinistas y trabajadores públicos, ignorando las recomendaciones mundiales de evitar las conglomeraciones de personas para evitar el contagio.

Manda a pastores nicaragüenses a ponerse los «pantalones espirituales»

«Tuve que escribirle a dos hombres; hermano Omar Duarte (Ministerio Internacional Ríos de Agua Viva), decirle: ‘usted que habla con el gobierno porqué no le dice que lo que está haciendo es una necedad’. Igual a (Antonio) Bolainez, ojalá que le hablen porque los hombres de Dios tenemos que hablar la verdad, ponernos los pantalones espirituales para hablar lo que está pasando», agregó el Pastor Georgi B. Abdo.

El pastor Abdo agregó que es importante que los gobernantes tengan consejeros temerosos de Dios para que los orienten.