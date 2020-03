Coronavirus: qué están haciendo Amazon, eBay y las grandes tiendas online para evitar la especulación de precios por la pandemia del covid-19

La pandemia del coronavirus ha sacado a la vista lo peor y lo mejor de la humanidad:

Para ilustrarlo, mientras en Italia miles de personas batallan en los centros de salud para combatir la pandemia -que ya ha causado en este país cerca de 1.800 muertes-, muchos salen a los balcones a entonar canciones populares a coro con sus vecinos.

Al mismo tiempo, decenas de personas han pensado que esta es una excelente oportunidad para hacerse millonarios.

Entre ellos, los hermanos Matt y Noah Colvin, quienes -como lo reportó el diario estadounidense The New York Times– tras darse el reporte del primer caso de coronavirus en EE.UU. decidieron ponerse a hacer negocios.

De acuerdo con el diario, los hermanos viajaron a través de los estados de Tennessee y Kentucky, comprando todos los envases de alcohol en gel o alcohol líquido que pudieron encontrar.

Llegaron a almacenar cerca de 17.000 envases y productos relacionados, con la idea de sacarle una ganancia ante la demanda de productos antibacteriales, que permiten protegerse del covid-19.

While millions of people search for products to protect themselves from the spread of the coronavirus, some sellers on Amazon are holding stockpiles of hand sanitizer and crucial respirator masks that many hospitals are now rationing https://t.co/mUhY8Pv4K7

— The New York Times (@nytimes) March 14, 2020