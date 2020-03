United Airlines suspende vuelos a Nicaragua a partir del 1 de abril por coronavirus

La aerolínea United Airlines suspenderá todos sus vuelos a Nicaragua a partir de este primero de abril por la pandemia del coronavirus. Así lo confirmó Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Hasta el momento es la única aerolínea que ha suspendido los viajes a Nicaragua. La línea aérea Avianca suspendió un vuelo proveniente de Miami, pero se debió a que no había suficiente cantidad de pasajeros. “La programación (de vuelos) se mantiene mientras no hayan otras medidas de parte del gobierno de acá o cambio de medidas de los otros gobiernos”, dijo Valenti.

Copa Airlines anunció este miércoles que debido a la situación del coronavirus se han visto forzados a reducir más del 80 por ciento de sus vuelos en abril. «Incluyendo un número significativo de ciudades no contarán con servicio durante el próximo mes», asegura el comunicado emitido por la aerolínea.

En una visita que realizó LA PRENSA al aeropuerto Augusto C. Sandino en Managua constató una poca presencia de viajeros, varios de ellos portaban mascarillas; sin embargo, las autoridades del aeropuerto, las personas que tienen ventas de souvenirs y los mismos policías no usaban ningún tipo de protección.

Pese a que el régimen de Daniel Ortega no ha determinado medidas concretas para prevenir el contagio de covid-19, los nicaragüenses como Francisco Rivera implementan sus propias acciones. Mientras esperaba su vuelo hacia Estados Unidos, aguardaba con una mascarilla, ya que no quiere que su familia e hijos puedan verse afectados ante el virus, si el no se protege.

Rivera ingresó al país hace diez días, y contrario a la vigilancia sanitaria que asegura mantener el régimen orteguista en los puntos de ingreso al país, no recibió ningún tipo de chequeo, no hubo toma de temperatura, ni ninguna otra medida. Él vino al país por el fallecimiento de un familiar y asegura que es preocupante que el gobierno no tome medidas ante el avance del covid-19.

«Es un poco preocupante realmente porque no están checando al entrar, no sabes quién viene en el vuelo, si trae la enfermedad o no y creo que no estamos preparado para una epidemia a como se llama, aquí en Nicaragua»., expresó.

Por otro lado, Sandra Sánchez, llegó a esperar a un familiar proveniente de Estados Unidos. Estaba sentada en el aeropuerto junto a sus dos niños. En su bolsa cargada alcohol gel y mascarillas, y trataba de estar alejada del resto de personas; esas son sus propias medidas de protección ante la pandemia de coronavirus.

Ella espera a un familia que permaneció durante un mes en Estados Unidos. Considera que se tendría que mejorar las medidas de prevención en Nicaragua, por lo menos, en el aeropuerto.

«Me parece que si, por lo menos aquí en el aeropuerto la gente que anda con uniforme no he visto que esté usando mascarillas, en realidad, andan descubiertos. Me parecería que necesitan un poco más de medidas, es cierto que aunque no hay casos confirmados acá, si deberíamos de prevenir antes que pase algo más grave», expresó.

Nicaragua mantiene sus fronteras abiertas a pesar de la pandemia y no ha impuestos medidas para la llegada de extranjeros al país. El Covid-19 ya cobra hasta este miércoles la vida de 7,873 en 164 países, según reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La consultora de aviación australiana CAPA, dijo este martes que si el coronavirus no se logra contener en el mundo o no se buscan medidas alternativas, a finales de mayo de este año la mayoría de las aerolíneas en el mundo caerán en bancarrota. «Para fines de mayo de 2020, la mayoría de las aerolíneas del mundo estarán en bancarrota. Se necesita una acción coordinada del gobierno y la industria, ahora, para evitar una catástrofe», señaló la consultora.