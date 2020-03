Posponen el Met Gala para evitar más contagio de coronavirus

Uno de los acontecimientos más importantes del mundo de la moda ha sido pospuesto indefinidamente con el objetivo de no seguir propagando el coronavirus. Hablamos del Met Gala que se realiza en Nueva York.

El anunció fue dado por la editora jefe de la revista Vogue, Anna Wintour, quien organiza el evento. «Dada la inevitable y responsable decisión del Museo Metropolitano de cerrar sus puertas, About Time, y la gala de inauguración, no se celebrarán en la fecha prevista», expresó Wintour. El evento estaba programado para el próximo 4 de mayo.

«These weeks have been a reminder—as if we needed a reminder—that America must choose a new president. And it is my belief that we should choose Vice President Joe Biden.» Anna Wintour on Covid-19, the #MetGala

— Vogue Magazine (@voguemagazine) March 16, 2020