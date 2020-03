Femicida admite haber degollado a adolescente de 15 años en Boaco

Pedro Rafael Méndez Oporta, de 47 años, admitió ante una juez de Boaco, haber degollado a la adolescente de 15 años, Letty Jasmara Martínez Pérez, crimen ocurrido el sábado 7 de marzo en la comarca San Andrés Bajo de ese departamento.

En solo la audiencia preliminar, que fue la primera vez que fue llevado al Juzgado Especializado en Violencia de Boaco, Méndez Oporta admitió los hechos ante la juez Fátima Carolina Galo Guadamuz.

La judicial lo declaró culpable del delito de femicidio.

El cuerpo de la joven tenía una herida profunda en el cuello, golpes en el cuerpo y algunos dedos de sus manos quebrados, confirmó la mamá de la menor, Juana Francisca Pérez Amador.

Martínez salió de su casa al mediodía del sábado con destino a la comarca San Andrés Alto, a visitar a unas tías. Se fue de ese lugar a eso de las tres de la tarde y, al ver que no llegaba a casa, su mamá se empezó a preocupar.

Minutos después se dio cuenta que el sujeto Pedro Rafael Méndez Oporta, fue visto con las manos ensangrentadas por la zona.

Vecinos y familiares comenzaron la búsqueda de la adolescente. Alrededor de las 8 de la noche fue hallado el cadáver de la menor tirado en una zanja, ubicada cerca de un río en otra comunidad.

Varias heridas, golpes y fracturas

El pasado lunes se realizó la audiencia de debate de pena, donde el Ministerio Público pidió que a Méndez Oporta le dicten 30 años de prisión por el femicidio de Letty Martínez.

Según la Fiscalía, Martínez falleció por hemorragia masiva, degollamiento y heridas de arma blanca, y «existe en los hallazgos golpes, fracturas y moretones en la cabeza, rostro, cuello, los miembros», dijo la fiscal auxiliar en la audiencia.

Según la acusación, la joven fue golpeada con un objeto contuso (se cree que fue con un trozo de madera), luego la arrastró hacia el monte, y el sujeto la degolló.

Mientras que la defensa de Méndez pidió una pena de 15 años, aduciendo que el femicida no tiene antecedentes delictivos y que admitió el crimen.

La lectura de sentencia contra Méndez está programada para mañana jueves.

La joven era madre de un niño de 10 meses de nacido.

El día del crimen estuvo en casa de la adolescente

Méndez Oporta vivía a 25 varas de donde residía la adolescente. Era amigo de la familia.

«Aquí venía, me ayudaba con la leña y yo le pagaba», contó a día siguiente del crimen, la mamá de Martínez. «Aquí le daba de comer y beber, todavía ayer (7 de marzo) en la mañana le di de comer, estuvimos platicando con otra muchacha y riéndonos. Me dijo ‘ya me voy, Juana’ y salió. No se le miraba nada, nada, hay veces que uno se confía de esos dundos», añadió.