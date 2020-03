La pandemia del Covid-19 ha cobrado la vida de 7,873 en 164 países a nivel mundial. Hasta este miércoles se registran 194,029 afectados por el virus.

Este es el minuto a minuto sobre los avances del coronavirus a nivel mundial.

United Airlines suspende vuelos a Nicaragua a partir del 1 de abril por coronavirus. La aerolínea United Airlines suspenderá todos sus vuelos a Nicaragua a partir de este primero de abril por la pandemia del coronavirus. Así lo confirmó Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Nueva York reporta 1,000 casos de coronavirus. El estado de Nueva York reportó este miércoles 1,000 casos de coronavirus, según informó la Agencia EFE.

Muere un turista italiano por coronavirus en Cuba. El Ministerio de Salud de Cuba reportó este miércoles la primera muerte por coronavirus en este país. «En la madrugada del 18 de marzo falleció el paciente de nacionalidad italiana de 61 años de edad, que se encontraba ingresado en la sala de terapia intensiva del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”, en estado crítico», se lee en el medio de comunicación cubano, Granma.

OIT anuncia que coronavirus podría cobrarse casi 25 millones de empleos en el mundo. Según una nueva evaluación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la crisis económica y laboral provocada por la pandemia del COVID-19 podría aumentar el desempleo mundial en casi 25 millones de personas.

Donald Trump anuncia cierre temporal de la frontera con Canadá. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles el «cierre temporal» de la frontera con Canadá a todo el «tráfico no esencial», aunque precisó que «el comercio no se verá afectado», para combatir la pandemia del coronavirus.

«Estaremos, de acuerdo mutuo, cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado», afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020