Nicaragua confirma el primer caso de coronavirus

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la noche de este miércoles el primer caso de coronavirus (Covid-19), en Nicaragua. Se trata de un hombre de 40 años de edad, que contrajo el virus «en otro país, que allá fue contagiado y presentó los síntomas. Se hizo la prueba y está siendo atendido», dijo la vicepresidenta designada, Rosario Murillo en cadena nacional, asegurando que dicha persona se encuentra estable.

«Se trata de un hermano de 40 años que viajó a Panamá entre el 13 y 14 de este mes, y que regresó a nuestro país el 15, es decir el domingo, vía aérea», agregó Murillo.

Murillo aseguró que se le realizarán pruebas a todas las personas que tuvieron contacto con el paciente. Y que este, por el momento, no está conectado a ningún respirador. «Toda persona que haya tenido contacto con él, toda persona de su familia que presente síntomas, inmediatamente se procederá a tomar la muestra para realizar la prueba», dijo Murillo.

El hombre habría empezado a presentar síntomas «el día 17-03-20 con fiebre, dolor de garganta y tos seca», dijo Murillo.

Murillo, quien no especificó en qué hospital está siendo atendido el hombre, aclaró que este primer contagio se trata de un caso importado, es decir, que el contagio ocurrió fuera de las fronteras nicaragüenses.

Autoridades «preparadas»

Las autoridades de todo el sistema de salud han asegurado en varias ocasiones estar preparadas para atender a las personas que presenten síntomas de esta enfermedad. Sin embargo no han restringido la movilización interna de los viajeros provenientes de países con casos de coronavirus que no presenten los síntomas de la enfermedad y aseguraron que no establecerían ningún tipo de Cuarentena.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles 11 de marzo la propagación del coronavirus como una pandemia.

Mascarillas agotadas y restricción en venta de productos

Los nicaragüenses tomaron sus propias medidas y se equiparon con mascarillas, mismas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir la propagación del coronavirus, al punto que en las farmacias de Managua este producto está agotado, según constató LA PRENSA.

Los supermercados de la cadena Walmart han comenzado a restringir la compra de productos desinfectantes ante la amenaza del coronavirus en Nicaragua, entre estos, alcohol en gel, jabón antibacterial y cubre bocas. Las personas tendrán derecho a comprar solamente tres unidades por persona.