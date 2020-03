Organización Corner of Love denuncia al régimen de Ortega por no tomar medidas concretas ante el nuevo coronavirus

La organización Corner of Love, conformada por médicos nicaragüenses y estadounidenses, denunció al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la comunidad internacional por no establecer medidas concretas para evitar y tratar un posible brote del nuevo coronavirus y poner en riesgo a los ciudadanos.

A través de un comunicado, la organización asegura que el régimen orteguista no ha acatado las recomendaciones de las organizaciones sanitarias y contrario a esto ha convocado a concentraciones masivas de sus simpatizantes. Además mostró su preocupación por «la población desprotegida de Nicaragua y los refugiados vulnerables en los países vecinos», en referencia a la negativa del Ministerio de Salud (Minsa) de no atender a los heridos de las protestas de abril de 2018.

«Pedimos al mundo que vuelva a enfocar sus ojos en la nación sufriente de Nicaragua y alertamos a los ciudadanos de Nicaragua sobre el peligro real que enfrenta el país», aseguraron los médicos.

Además hicieron un llamado tanto a los ciudadanos en Nicaragua como a los refugiados en Costa Rica y el resto de países centroamericanos a que tomen las medidas necesarias para evitar el contagio del Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), unos 103,600 nicaragüenses han abandonado el país debido a la represión y persecución que ha ejecutado el régimen orteguista tras las protestas en su contra.

La organización recuerda que las medidas preventivas son:

1. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón.

2. Si está disponible, use desinfectante de manos con frecuencia.

3. Limpie las superficies y objetos frecuentemente con desinfectante.

4. Tose en el codo (no en la mano).

5. Evite tocarse la cara.

6. Evite el apretón de manos.

7. Identifique a las personas de alto riesgo, como las personas de edad avanzada (mayores de 60 años o con antecedentes de enfermedades como diabetes o enfermedades cardíacas o pulmonares o personas inmunocomprometidas) que deberían limitar la exposición al público.

8. Quédese en casa si no se siente bien o si pertenece a un grupo de alto riesgo.

9. Tenga un suministro de agua limpia y alimentos no perecederos en casa.

10. Tenga un suministro de sus medicamentos en casa.

11. Acceda a la información de salud en el país donde se refugia (si está fuera de Nicaragua) o en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

12. Evite reuniones de más de 10 personas.

13. Disminuya los viajes innecesarios por tierra, aire y mar.

14. Limite el contacto cercano: mantenga una distancia segura de al menos 2 metros.

15. Cree un plan para posibles cierres de escuelas o negocios.

16. Practique auto-cuarentena voluntaria en caso de que no haya anuncios o si las autoridades nicaragüenses no toman las precauciones adecuadas.

La pandemia del coronavirus ha afectado a más de 200 mil personas en el mundo y ha provocado que los gobiernos tomen medidas drásticas para evitar la propagación del Covid-19.