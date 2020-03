Mike Tyson enciende las alarmas. Asegura se “siente vacío” y considera que “no es nada”

El exboxeador estadunidense Mike Tyson, quien por muchos años fue el boxeador más implacable, temible y destructor de los pesos pesados, aseguró que no le teme a la muerte y que incluso está preparado para ese momento.

Las declaraciones las brindó al portal británico «The SPortsman», en su casa grande y lujosa ubicada en las colinas sobre Newport Beach, y que recogen varios medios, incluyendo marca.com

«No le tengo miedo, vivir podría ser más complicado que morir para mí. Vivir requiere mucho coraje. Sin el coraje, no puedes manejar la vida. Vivir es un viaje, vivir es una lucha», aseguro Tyson, de 53 años de edad, al sitio antes mencionado.

Tyson, quien fue el boxeador más joven (20 años de edad) de los pesos pesados, afirmó que durante toda su carrera boxística estuvo consciente que la muerte podría sorprenderlo hasta en sus entrenamientos y durante sus explosivas peleas y que nunca tuvo temor.

«Sabía que existía la posibilidad de que pudiera morir durante el entrenamiento, durante la pelea, pero no tenía miedo. Esa confianza en uno mismo era un mecanismo de supervivencia. Pero ahora, por mi experiencia, por lo que creo, cuanto más sé sobre no existir, más dispuesto estoy a morir», agregó el polémico púgil, que fue protagonista de diversos altercados tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

Hace unas semanas, el exboxeador nacido en Brooklyn, Estados Unidos, el 30 de junio de 1966, admitió que no llevó bien su vida cuando estuvo activo en el boxeo.

«Conozco el arte del combate, el de la guerra, eso es todo lo que estudié. Por eso era tan temido, por eso tenían miedo de mí cuando estaba en el ring, porque era un aniquilador y nací para eso. Ahora, esos días se fueron, estoy vacío y no soy nada… además, trabajo el arte de la humildad», confesó Tyson.

También lloró

La última vez que Tyson subió al ring fue contra el estadounidense Kevin McBride, quien lo derrotó dejando un espectaular registro de 50 triunfos, apenas seis derrotas y 44 nocaut. Recordar lo que hizo en su vida deportivo lo hizo llorar.

«Esa es la razón por la que estoy llorando, porque ya no soy esa persona y lo echo de menos. Porque a veces me siento como una ‘perra’, porque no quiero que esa persona salga porque si sale, el infierno vendrá con él. Y le tengo miedo», declaró Tyson, quien también fue acusado de acoso, violación y estuvo en la cárcel.

El estadounidense también confesó que el boxeador que lo inspiró en el ring fue Sugar Ray Leonard. «Te vi pelear contra (Roberto) Durán y cambió mi vida. Pensé, ‘esto es lo que voy a ser’. Eres inmortal para mí».

Orgulloso de Fury

Actualmente, Tyson tiene un programa semanal llamado Hotboxin with Mike Tyson, el cual es grabado en vídeo y emitido en Youtube y hace unas semanas tuvo como invitado al campeón de los pesos pesados de la actualidad, Tyson Fury.

«Me gusta mucho. Me enorgullece que haya recibido mi nombre. Realmente aprecio eso. Estaba realmente agradecido y humilde cuando supe por primera vez que lleva mi nombre», manifestó Mike, quien ahora ama a los animales por lo que ya no acumula en su armario abrigos de piel, contrario a las zapatillas.