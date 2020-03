EE.UU. pide a sus ciudadanos en el exterior volver al país

Estados Unidos elevó el jueves la alerta de viaje al nivel más alto (4) para todo el mundo, pidiendo a sus ciudadanos que eviten salir del territorio nacional debido a la pandemia del coronavirus.

En un comunicado, el Departamento de Estado exhortó a los ciudadanos estadounidenses que viven en el país -pero se encuentran en estos momentos en el extranjero- a hacer planes de retorno «inmediato» a menos que «estén preparados para permanecer en el extranjero por un periodo indefinido».

Travel Advisory: Level 4 – The Department of State advises U.S. citizens to avoid all international travel due to the global impact of #COVID19. In countries where commercial departure options remain available, U.S. citizens who live in the US should arrange for immediate return. pic.twitter.com/MydSzFffYd

— Travel – State Dept (@TravelGov) March 19, 2020