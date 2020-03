Ejército de Nicaragua no aclara si primer paciente con Coronavirus en el país es un militar activo

El Ejército de Nicaragua no brinda información de que si el primer caso de coronavirus confirmado en Nicaragua se trata de un militar activo como lo asegura el medio digital Confidencial. LA PRENSA consultó con el vocero de esta institución, Álvaro Rivas Castillo, quien no respondió a la solicitud.

El régimen orteguista confirmó este miércoles el primer caso de Coronavirus (Covid-19) en Nicaragua. Rosario Murillo dijo en cadena nacional que se trata de un hombre de 40 años, que viajó a Panamá el 13 de marzo y regresó al país el 15 y presentó síntomas el día 18 de marzo. Murillo afirmó que se encuentra estable y que no ha habido necesidad de conectarlo a un ventilador. Sin embargo no brindó mayores detalles al respecto, ni de dónde es, ni en qué hospital está siendo tratado.

Confidencial publicó que se trata de un miembro activo del Ejército que ingresó al Hospital Militar el día 18 de marzo y muestra un acta médica.

Ante el hermetismo y la información a medias que da el régimen, en redes sociales circula la captura de pantalla de un ingreso médico en el Hospital Militar. Se trata de un Mayor del Ejército que llegó a Panamá el 13 de marzo, estuvo hospedado en el hotel Roma Plaza, luego salió hacia el centro comercial Metroplaza y niega haber tenido contacto con persona con síntomas de la pandemia y que acudió al centro hospitalario por orientación del mando refiere su historia clínica. LA PRENSA aún no ha podido confirmar esta información.

Tampoco se sabe si se trata del mismo caso porque las fechas de ingreso no coinciden con las brindadas por Murillo. Según lo que circula en redes el paciente ingresó al hospital el 14 de marzo y fue dado de alta el 15 de marzo. El caso confirmado por Murillo se trata de un hombre que regresó el 15 de marzo a Nicaragua.

Personas que viajaron en el mismo vuelo están vigiladas

Murillo también aseguró que ya localizaron a todas las personas que viajaron con él en el vuelo desde Panamá y que están realizando las debidas pruebas. «Toda persona que haya tenido contacto con él, toda persona de su familia que presente síntomas, inmediatamente se procederá a tomar la muestra para realizar la prueba. Sabemos que permanecen asintomáticas, sin señales de enfermedad o contagio, y están en seguimiento”, dijo este jueves.

La vicepresidenta designada dijo que las pruebas de laboratorio se realizaron en el Complejo Nacional de Salud «Concepción Palacios», el cual está debidamente avalado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y con personal capacitado.

Las autoridades de todo el sistema de salud han asegurado en varias ocasiones estar preparadas para atender a las personas que presenten síntomas de esta enfermedad. Sin embargo no han restringido la movilización interna de los viajeros provenientes de países con casos de Coronavirus que no presenten los síntomas de la enfermedad y aseguraron que no establecerían ningún tipo de cuarentena.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el miércoles 11 de marzo la propagación del coronavirus como una pandemia. A partir de ese momento, autoridades de la mayoría de países a nivel mundial optaron por cerrar sus fronteras para evitar un brote del Covid-19. Sin embargo, las autoridades nicaragüenses se negaron a cerrar las principales vías de ingreso al país y, en cambio, manifestaron que «si se presentan casos con sintomatología respiratoria y con nexo epidemiológico se ingresará a esa persona, o personas, a una unidad de salud para su estudio y seguimiento”.