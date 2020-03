Estados Unidos exige al dictador Nicolás Maduro la liberación humanitaria de seis estadounidenses detenidos en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) exigió a la dictadura de Nicolás Maduro que ante la pandemia de coronavirus, por razones humanitarias libere a cinco ciudadanos estadounidenses y un residente de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA, por ser vulnerables a la enfermedad.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, emitió un comunicado, en que expresó que «ahora que el régimen de Maduro reconoce que los casos de Covid-19 están apareciendo en Venezuela. Estamos extremadamente preocupados por el riesgo para los cinco ciudadanos estadounidenses y un residente estadounidense de Citgo que actualmente languidecen en la famosa prisión de Helicoide en Caracas».

El expresidente de Citgo José Ángel Pereira y los exvicepresidentes Tomeu Vadell, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano, son los estadounidenses detenidos desde noviembre del 2017 en Venezuela siendo acusados por la dictadura chavista de de peculado doloso, lavado de dinero y asociación para delinquir, entre otros delitos.

El secretario Pompeo reclamó que «todos estos hombres detenidos injustamente tienen sistemas inmunes debilitados debido a problemas de salud acumulativos y enfrentan un grave riesgo de salud si se infectan» del virus de Covid-19.

El régimen de Maduro mantienen encarcelados a estos ciudadanos estadounidenses desde hace más de dos años, sin que se haya demostrado los delitos de los que les acusan. Pompeo indicó en su comunicado que «diecisiete audiencias han sido canceladas» en el proceso contra los estadounidenses detenidos, «sin que se les presente una onza de evidencia», por lo que demandó que «es hora de liberarlos por razones humanitarias».

En Venezuela la dictadura ordenó la medida de cuarentena total para tratar de contener la velocidad de propagación del coronavirus, que en tan sólo cinco días pasó de dos a 36 casos confirmados por las autoridades.

It is past time for the Maduro regime to release the #Citgo6 who are currently languishing in the notorious Helicoide prison in #Venezuela. 2+ years in prison with no evidence brought against them; 18 hearings cancelled. Unacceptable.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 19, 2020