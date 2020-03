¿Puede Concacaf o FIFA suspender a Liga Primera por no detener el calendario por el coronavirus?

La Liga Primera de Nicaragua será este fin de semana una de las pocas del mundo que tendrá acción. La Asamblea y la dirección de la Liga decidieron mantener al menos esta jornada pero sin ninguna medida para evitar exponer a fanáticos, jugadores, directivos, árbitros y técnicos al coronavirus, una pandemia mundial que ha infectado a muchos futbolistas europeos y basquebolistas de la NBA como Kevin Durant, entre otros.

¿Puede Concacaf o FIFA suspender a Liga Primera por no detener el calendario ante este contexto? «Cada quien es responsable de su región y corre su propio riesgo. Nosotros suspendimos todo, no porque nos mandó la Concacaf o FIFA, sino porque los equipos de Segunda y Primera nos solicitaron y eso que no todos, algunos estaban dispuestos a jugar pero eran minoría», explicó José María Bermúdez, secretario general de la Fenifut.

La Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) anunció este jueves que sus campeonatos nacionales de Primera y Segunda División femenina, Segunda y Tercera masculina y futsal se daban por terminado para evitar exponer a los involucrados. La Fenifut da el aval a Liga Primera, sin embargo no interviene en sus decisiones como pasa en todas las ligas de mundo.

«Por ejemplo la federación de Costa Rica suspendió todas sus actividades pero la Liga siguió funcionando a puerta cerrada. Después de un par de partidos vieron que había riesgos, solicitaron una reunión con la federación, se pusieron de acuerdo y miraron que lo mejor era suspender. Yo me reuní con la gente de la Liga Primera ayer y hasta el momento en el país el ministerio de salud no ha decretado ninguna alarma, se conoce un caso oficialmente únicamente. Nosotros recibimos solicitudes de los clubes de Segunda, Tercera y Femenino que preferían no jugar y prevenir. Nos reunimos con la Liga y dijo que quería seguir y se les dijo que va bajo su responsabilidad porque son los administradores de la Liga. Están afiliados la federación pero no puedo exigirle terminar o no jugar más», señaló Bermúdez.

La otra parte implicada, los árbitros, también estuvieron en la reunión y estaban de acuerdo en jugar. «Ellos (los árbitros) son afiliados a la federación pero son autónomos. Lo mismo que pasa en Costa Rica ocurre aquí: los árbitros allá decidieron seguir porque ellos comen de eso y si no lo hacen no comen. La diferencia es que aquí no hay tantos casos como allá, ojalá que no suban y si pasa deberán tomar medidas todos, la Liga y los árbitros y hasta el beisbol que se está jugando normal, por lo mismo porque las autoridades no se han pronunciado de una forma alarmante».