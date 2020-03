El drama de los peloteros en Ligas Menores por el coronavirus: ¿Cuánto gana un jugador?

Aldo Espinoza partió hacia Estados Unidos dos días después de haberse consagrado campeón invicto del Premundial Sub-23 en Nicaragua. Se reportó a Arizona a la organización de los Dodgers de Los Ángeles. Llegó en gran forma física, listo para conseguir un ascenso de categoría en el Spring Training de Ligas Menores. “Los coaches me felicitaban por mi buena actuación, fue muy bonito”, indicó el pelotero, quien ha recibido palabras de jugadores como Cody Bellinger y Yasiel Puig. 10 días después recibió un mensaje de su equipo: “Se cancela el entrenamiento de hoy y los esperamos para una reunión mañana”. Espinoza olfateaba la razón: el coronavirus. Había un sinnúmero de sensaciones revueltas. Primero la tristeza de saber que regresaba a Nicaragua como medida de los Dodgers para proteger a sus jugadores y luego la comprensión que primero es la salud.

Espinoza brilló con luz propia en Nicaragua y se ha sostenido durante cuatro años en una de las organizaciones más difícil en el beisbol. Sabe lo que es venir desde la pobreza y batalla día a día para ser como sus ídolos en la pelota: Dustin Pedroia y Francisco Lindor. Sin embargo, la situación del coronavirus colocó a los jugadores de Ligas Menores en una posición complicada: si no juegan, no ganan dinero. Recientemente, las Grandes Ligas comunicó que recibirían un pago de 400 dólares semanales hasta el 8 de abril como una medida de ayuda para cubrir gastos. “Todavía no sabemos nada, los Dodgers nos comunicaron que nos iban a ayudar. Estamos a la espera. En mi caso me prepararé para regresar en gran forma”, agregó Espinoza.

Escala salarial

Según el especialista y estadista de beisbol dominicano Héctor Gómez, los jugadores en Ligas Menores ganan de la siguiente manera: “Un pelotero que debute en la categoría Rookie League recibe unos 1,100 dólares al mes. Si está en categoría Clase A puede devengar entre US$1,300 a US$1,500 mensuales. Los peloteros que jueguen en Doble A reciben alrededor de US1,700 mensuales y para los peloteros que jueguen en Triple A, existe una escala salarial. Comienzan su primer año ganando US$2,150, en su segundo US$2,400 y US$2,700 mensual en su tercero. Cuando esos peloteros están jugando como visitantes, reciben US$25 por juego para comida”.

En ese bolsón entran la mayoría de prospectos nicaragüenses como Dilmer Mejía, Leonardo Crawford, Roniel Raudez, por mencionar a algunos de los más de 20 firmados existentes. Asimismo, Gómez agrega: “Cuando un pelotero tiene experiencia en las Grandes Ligas y recibe un contrato de Liga Menor, pero no en el róster de los 40 hombres, el jugador puede recibir un contrato de no menos de US$70,000. Todo depende lo que negocie su agente. Estar en el róster de los 40 es otra cosa. Gracias a la Unión de Peloteros, un jugador de primer año en las Grandes Ligas recibe un salario de US$545,000. Un jugador que esté en el róster de los 40 hombres y esté en las Ligas Menores recibe US$44,500 y un jugador que esté en su segundo año en el róster de los 40 hombres y no sea llamado a las Mayores recibe US$88,500”. Aquí entra Cheslor Cuthbert, Erasmo Ramírez y JC Ramírez, quienes recibieron un contrato de Liga Menor. No obstante los casos como Jonathan Loáisiga y Alex Blandino recibirán el salario mínimo de 545,000 dólares.

Actualmente, Espinoza está preocupado en resguardar su salud, siguiendo los consejos de su equipo y espera mantenerse en condiciones para cuando este drama termine y así saltar en busca del sueño de llegar a las Grandes Ligas.

SUS NÚMEROS

Aldo Espinoza ha desarrollado la capacidad para jugar diferentes posiciones. Desde segundo base, campo corto, tercera, primera y jardines. Solamente como receptor y lanzador no ha jugado.

Fue firmado en 2015 por la organización de los Dodgers de Los Ángeles y en 2016 jugó en República Dominicana.

En su primer año jugó 53 partidos, bateó .215, un jonrón y 15 carreras impulsadas. En su segundo año se lesionó y solo participó en 16 encuentros, bateando para .373.

En 2018 fue promovido a la Liga Rookie de Arizona en donde bateó para .333 en 18 juegos. En 2019 en la misma liga su promedio fue de .298, dos jonrones y 17 impulsadas.