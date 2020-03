Walter Ferretti amenazó a su plantel: «El que no quiera entrenar o jugar puede pasar a rescindir contrato»

Los jugadores de la Liga Primera quieren parar. Es la posición de todos aunque muy pocos lo expresen públicamente. Muchos temen contagiarse del coronavirus, que ya tiene dos casos positivos en el país, y pasarlo a los más vulnerables de sus familias. La Asamblea y directiva de la Liga decidieron al menos jugar la jornada del fin de semana pero muchos lo harán para cumplir sus contratos y no ser afectados por el equipo al incumplirlos.

El plantel del Ferretti sostuvo este viernes una reunión con parte de la directiva para exponerles sus preocupaciones sobre el coronavirus, sin embargo las autoridades les indicaron que mientras el Minsa no les prohiba jugar deben seguirle haciéndolo, una postura que al parecer comparte la Liga Primera.

«No queramos hacerlo (jugar), pero si no queres jugar firmas tu baja y listo.Así de sencilla está la situación. Solo podemos orar para que no se expanda (el coronavirus) y no nos contagiemos», expresaron algunos de los presentes. «Fueron claros, el que no quiera entrenar o jugar puede pasar por la oficina a arreglar su contrato. Dejas tu trabajo o lo haces y atentas con la vida de tu familia», concluyeron.

El Real Estelí hablan poco al respecto de jugar o no. Algunos no quieren hacerlo, a otros les da igual o callan, caso contrario del Juventus. A lo largo de la semana fallaron a los entrenamientos de dos a tres jugadores por día a excepción de este viernes que llegaron todos. «El miedo está como personas que somos y queremos cuidar la salud de nosotros y de todos Creo que la decisión es nuestra pero tiene que ser de todos, no de unos cuantos. Esperamos que primero pongan la salud de todos sobre todas las cosas y despues los bienes comunes. Aunque también estamos conscientes que los equipos se negaran a pagar nuestros salarios si no entrenamos y jugamos, pero la salud no se compra», señalan desde el Juventus.

Los jugadores del Managua FC hablan poco al respecto. Todos van a entrenar con normalidad, pero el club les ha dado alcohol gel para desinfectarse a cada rato en los entrenamientos. En el Chinandega FC, directiva y jugadores quieren que den por terminada la Liga. En el Municipal Jalapa y CD Ocotal tendrán una reunión con los directivos esta tarde. Los futbolistas de ambos equipos tampoco quieren exponerse. «Si se pudiera cancelar la jornada mejor, nadie de nosotros quiere viajar», contaron desde Ocotal.

Ulises Rayo, jugador de Real Madriz y la Liga Primera, y Wilder Wilson, del mismo club, se han expresado públicamente su intención de no jugar. En el Diriangén tampoco quieren hacerlo y muchos de sus jugadores como Bryant Román o Bernardo Laureiro lo han manifestado en diferentes publicaciones en sus redes sociales.