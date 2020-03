Como una “mujer de agallas y guerrera” fue descrita por su esposo la pastora Nereyda Palacios, de 53 años, quien falleció el jueves pasado en Zaragoza, España, a causa del coronavirus.

El pastor Jorge Navarro, quien se encuentra en Nicaragua desde hace un mes, pudo hablar con ella el miércoles 18 de marzo, ya que era el cumpleaños de Palacios. “Vine hace un mes, nos dividimos el trabajo, yo me vine a trabajar porque tenemos una red de pastores acá”, explicó Navarro en una entrevista a la periodista Elba Ileana Palacios.

El 7 de marzo pasado, Palacios, originaria de Jinotepe, Carazo, estuvo en una vigilia en La Senda, Iglesia Cristiana de Avivamiento, que dirigía junto a su esposo. Navarro contó que 100 mujeres llegaron a la vigilia. El 9 de marzo, Palacios comenzó a sentirse mal, ese mismo día una de sus tres hijas se fue hacia Miami, Florida, Estados Unidos, donde reside.

Su hija andaba con su esposo y su hijo de dos años, quienes al llegar a Estados Unidos se enteraron que los tres dieron positivo a coronavirus.

Hija en estado delicado

La hija de Palacios se encuentra en un hospital de la Florida donde está con un ventilador debido a su delicado estado de salud.

“No he podido dormir”, dijo Navarro. “Ella no puede hablar, yo le mandé un mensaje diciéndole que por favor me mandara un audio para escucharla, pero no me contesta”, dijo el pasto en entrevista con este medio. Se declaró muy preocupado por la salud de su hija Fransheska.

Hasta la mañana de hoy, dijo no saber nada del estado de salud de su nieto y yerno.

Pero hace seis horas (a las 11:32 de la mañana de hoy) Fransheska escribió en su cuenta de Facebook: «Mi mamá murió y mi corazón está destrozado. Yo en un hopistal sola con el Espíritu Santo. Mis hermanas y mi papá lejos. Estoy atravesando la prueba más difícil de mi vida. Pero nunca me cansaré de repetir que Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él siempre ha sido Bueno».

Navarro estuvo casado 36 años con Nereyda Palacios, “en las duras, las pobrezas, las bendiciones, ella siempre estuvo con nosotros, con sus tres hijas”, manifestó el pastor.

La familia había emigrado a España en 2007, primero se fue Navarro y luego le siguió Nereyda y sus tres hijas, tras vender una casa que tenían en el barrio 31 de Diciembre, en Managua, según contó el pastor en una entrevista al desaparecido El Nuevo Diario en 2013.

La pareja fundó La Senda en Zaragoza, España, hace 10 años. La mayoría de los visitantes eran nicaragüenses residentes en esa ciudad, donde está la mayor comunidad de nicas en España.

Dos paros cardíacos

Según Navarro, los primeros síntomas de su esposa fueron dolor de cabeza y cuerpo, como “una gripe”, pero a los tres días ya le faltaba el aire.

El 18 de marzo amaneció bien, pero en 3, 4 horas, los riñones y el hígado se paralizaron, le dio un paro cardíaco, tuvo que ser intubada, y al segundo paro cardíaco falleció.