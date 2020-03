Educadores piden suspender clases y postergar cierre de año escolar como medida de contención al coronavirus

Una vez que el nuevo coronavirus (Covid-19) ingresó al Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo debería estar trabajando en la etapa de contención del brote en el país, lo que significaría tomar medidas de aislamiento, y la decisión de suspender las clases a nivel nacional, concluyeron especialistas en salud y educación.

Pero, las clases se mantienen pese a que ya se registró el segundo caso de coronavirus en el país.

No suspender clases es irresponsabilidad

A juicio de la doctora neumóloga Taki Moreno, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Neumología (Anine), las medidas de contención son claves en la situación actual y por eso no suspender las clases presenciales es una irresponsabilidad.

“No deberían ir a clases. (Estas) deberían ser con metodología a distancia o virtuales en los colegios. No sé qué piensa el Gobierno, esto es una bomba”, manifestó Moreno, quien insiste en que cada núcleo familiar debe contar con un plan preventivo para que la convivencia no sea un peligro.

Para el exministro de Educación, Carlos Tünnermann Bernheim, “la medida razonable” es suspender las clases y que el Mined trabaje en “reajustar” el calendario escolar, tomando la posibilidad de postergar el cierre del año lectivo.

“Suspender las clases no significa que los niños van a perder el año (escolar) o tener una educación perjudicada. Se hace una revisión del calendario escolar y en vez de terminar a finales de noviembre, se puede terminar a mediados de diciembre, es decir se hace un reajuste en el calendario escolar para que los estudiantes pueden cubrir todos los temas previstos en el programa”, explicó Tünnermann Bernheim.

Aislamiento físico debe ser a todos los niveles

La medida de suspender clases aplicaría para todos los niveles de educación, incluyendo la superior, en el país declaró Tünnermann Bernheim.

“El coronavirus ya está en Nicaragua, entonces entramos en la etapa para evitar el contagio, y lo mejor para evitar el contagio es el aislamiento físico, evitar que la gente esté reunida”, dijo el educador.

En Centroamérica, Honduras, El Salvador y Costa Rica han adoptado esta medida. China, el país donde se reportó el primer caso del Covid-19, se vio obligado en suspender las clases por la rápida propagación del virus.

Obedientes a la dictadura

Sin embargo, en Nicaragua, donde este viernes se reportó su segundo caso confirmado de coronavirus, ni el Ministerio de Educación (Mined) ni el Consejo Nacional de Universidades (CNU) se han manifestado al respecto.

Contrario a la práctica internacional, han informado que las actividades académicas se mantienen, que trabajan en

campañas de prevención y que las decisiones que tomarán dependerán del régimen orteguista.

Postergar cierre de año escolar

Lesbia Rodríguez, de la Unidad Sindical Magisterial, también hizo un llamado al régimen orteguista de suspender las clases como medida de contención del Covid-19, y avaló el planteamiento de desplazar la fecha de cierre del año escolar.

Rodríguez reportó que actualmente hay una asistencia del sesenta por ciento de los estudiantes, y que esto puede aumentar a medida que el régimen no autorice suspender clases.

“Ya no es el cien por ciento (de alumnos) que llegan a esas aulas, creemos que la mayor responsabilidad está en los padres de familia, que están obligados a resguardar, proteger a sus hijos, y la mayoría (de padres) ya deberían de estar suspendiendo la llegada de sus hijos a todos los centros públicos de Nicaragua”, declaró.

En cuanto a las clases en línea, Rodríguez señaló que la mayoría de las familias nicaragüenses que tienen a sus hijos en colegios públicos no cuentan con internet en sus casas, lo que sería un obstáculo para implementar este mecanismo.

Crear estrategias

No obstante, el exministro de Educación expuso que aunque la educación pública pueda enfrentar obstáculos, como precariedad, el Mined puede desarrollar otras estrategias para dar clases en línea, o bien, alargar el calendario escolar.

“Debería de ser una decisión del Mined en consulta con los profesores, si a los mismos profesores se le está exponiendo, lo lógico es que se suspenda el sistema escolar con la previsión de que en las universidades y colegios privados ya lo han hecho. ¿Por qué vamos a dejar que en los colegios públicos no se tome una medida similar cuando en los colegios públicos están más abarrotados en las aulas?”, cuestionó Tünnermann Bernheim.

Por su parte, Rodríguez reprochó que los estudiantes han perdido días de clases por capricho del régimen para participar de marchas políticas, pero ante una emergencia nacional mantiene las actividades académicas.

“En Nicaragua se han suspendido las clases por mero gusto, por trabajo político, pero esto que es urgente, que es de muerte, no suspenden las clases, no entendemos… si se puede hacer planes remediables, por qué no se hace para cuando esto (la amenaza) ya haya pasado”, señaló Rodríguez.

La educadora lamentó que el Mined dependa del régimen para tomar decisiones, cuando los profesores están capacitados para responder a un programa de emergencia ante la situación que vive el país. “Nosotros como maestros creemos que sí se puede suspender las clases y después se termine más tarde (el calendario)”, agregó Rodríguez.

Nietos de Ortega recibirán clases en línea

Pero contrario al discurso que mantiene la dictadura orteguista sobre que trabajan con “responsabilidad” y adoptan las debidas medidas de prevención en los colegios públicos, los nietos de Daniel Ortega y Rosario Murillo asistieron este viernes a su último día de clases presenciales en el Colegio Alemán Nicaragüense, puesto que sus autoridades educativas decidieron que a partir de la próxima semana sean virtuales, para evitar un posible brote de coronavirus entre la comunidad estudiantil.

