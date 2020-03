Medidas de prevención del coronavirus

Desde la aparición del nuevo coronavirus SARS-Cov-2 en la ciudad de Wuhan, China, los investigadores han podido caracterizarlo rápidamente, tanto en los aspectos clínicos como virológicos, de manera que la disponibilidad de esta información nos permite tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar su expansión. Sabemos, por ejemplo, que se transmite más fácilmente que el virus de la influenza, que por cada persona infectada se pueden contagiar de dos a tres personas más y que sin estrategias de contención podría crecer a un ritmo acelerado y en progresión exponencial, pudiendo afectar hasta un 60 por ciento de la población, principalmente a la población más vulnerable como los adultos mayores y las personas con múltiples enfermedades. De igual forma, sabemos que el principal mecanismo de transmisión es por gotas, pero también se puede adquirir por contacto con superficies que pueden estar contaminadas con secreciones respiratorias de los pacientes infectados. El virus puede sobrevivir en superficies inertes por largos períodos de tiempo (hasta 5 días), sobre todo en superficies metálicas, plásticas y a temperaturas bajas. También, puede ser inactivado con soluciones como el cloro y etanol. Por lo tanto, es importante tomar algunas acciones que minimicen el riesgo de adquirir la infección. También es relevante señalar que estas se enmarcan en el ámbito individual, colectivo y estatal. Para empezar, recordemos que podemos enfrentar tres posibles escenarios ante el coronavirus: el primero es el de importación de casos, es decir que los portadores o enfermos provienen de países donde existe transmisión local sostenida de SARS-CoV-2, el segundo es el de diseminación comunitaria, esto quiere decir que el virus ya se está propagando entre miembros de una comunidad definida y el tercero es una fase epidémica, con brotes regionales y dispersión nacional de la enfermedad. En cada uno de estos escenarios es importante tomar algunas conductas específicas: para el primer momento el estado deberá imponer las medidas de contención, cuyo objetivo es interrumpir la cadena de transmisión a través de la identificación, confirmación (con pruebas diagnósticas) y seguimiento de los casos sospechosos, así como de los posibles contactos. También se establecerán procedimientos de aislamiento (hospitalario o domiciliar) por un lapso de 14 días, debido al período de incubación del virus. Una vez que se enfrentan los escenarios 2 y 3 —debido a que en esta fase es casi imposible cortar la cadena de transmisión—, deberán establecerse las estrategias de mitigación con la intención de aplanar la curva epidémica, es decir, evitar un número abrupto de casos en un período corto de tiempo a cambio de un número menor de pacientes, pero probablemente en un lapso mayor de tiempo. El objetivo final es evitar la saturación del precario sistema de salud que tenemos en nuestro país. Las acciones en esta etapa consisten en el distanciamiento social y la cuarentena, entendiéndose esta última como la restricción del movimiento de personas que se encuentran expuestas al virus. El distanciamiento social consiste en la restricción de grandes reuniones públicas (no mayores de 25 a 50 personas) como festivales o marchas, la clausura temporal de escuelas, universidades y bares, así como la cancelación de eventos que pongan en riesgo a la población de adquirir la infección. Las acciones individuales que van aparejadas a las ya señaladas incluyen: el lavado continuo de manos con agua y jabón o la utilización de alcohol en gel, evitar saludar de mano y de beso, evitar acudir a lugares concurridos, no tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias, mantener al menos un metro de distancia entre una y otra persona y en la medida de lo posible permanecer en casa. Si la persona presenta síntomas de enfermedad, utilizar mascarilla de forma correcta, al toser o estornudar cubrirse con el ángulo interno del codo y no con las palmas de las manos, desinfectar todas las superficies como cerraduras, mesas, lavamanos, inodoros o cuanta superficie pueda contaminarse con las secreciones respiratorias y permanecer en casa. Si hay presencia de síntomas severos como fiebre, falta de aire y tos seca comunicarse con un proveedor de salud. Estas medidas se deben aplicar de inmediato, no hay que esperar que sea demasiado tarde.

El autor es internista infectólogo.