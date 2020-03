Liga Primera continuará en acción pero a puerta cerrada

Pese al clamor de varios futbolistas y fanáticos ante la amenaza de la pandemia del coronavirus, la Liga Primera seguirá en actividad este fin de semana, pero a puerta cerrada, según dieron a conocer por medio de un comunicado.

«En estos momentos, la situación del país todavía nos permite continuar desarrollando nuestro Torneo Clausura por lo que la décima jornada será disputada a puerta cerrada», se lee en el comunicado, entre otras medidas.

Lo anterior se decidió ayer tras una reunión en sesión extraordinaria de la junta directiva tomando en consideración la situación epidemiológica con respeto al coronavirus, tras consultas también a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y deportivas, como Concacaf y Minsa, indicó la Asociación Nicaragüense de Clubes de Futbol (ANCF).

Algunos futbolistas se han pronunciado sobre la necesidad de hacer un alto, al menos de manera momentánea, de la Liga Primera, para evitar algún contagio del letal virus.

Los clubes pasan muchachos, la salud nuestra no, la de nuestros hijos no. No quiero jugar y no entiendo a mis colegas que no dicen nada. Somos nosotros los protagonistas nadie más. Si un plantel tiene 30 jugadores y los 30 le dicen que no quieren jugar no se juega y listo. — B. Laureiro (@BER_LAU10) March 20, 2020

En Nicaragua se han confirmado dos casos positivos del coronavirus.