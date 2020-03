Alboroto en Italia por decisión de Napoli de reanudar sus entrenamientos en plena pandemia

En las últimas 24 horas, Italia registró 800 muertos a causa de la pandemia del coronavirus. Y en plena crisis, el conjunto Napoli ha decidido reanudar sus prácticas lo que ha causado un gran alboroto por tan desquisiada medida.

El equipo confirmó que regresará a las prácticas el miércoles 25 de marzo, luego de haber suspendido de manera momentánea sus prácticas el 13 de marzo, según informó este sábado el sitio Infobae.

El anuncio ha sido critado por muchos, sobre todo porque luego de China, epicentro del coronavirus, Italia es uno de los países que ha registro más de 4,000 muertos por la pandemia.

“El que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenarse ahora, cuando faltan al menos dos meses para volver a jugar, no tiene sentido y es peligroso. En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test y hay más asintomático de los que se piensa. Ahora tenemos que estar todos en casa#, criticó Damiano Tomassi, presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas (AIC).

Debido al coronavirus, el futbol italiano fue suspendido hasta el 3 de abril venidero. Sin embargo, debido a lo miles también de afectados, podría extenderse la medida como medida de precaución.

«Ya ha un total de 13 jugadores de la Serie A infectados por el COVID-19, incluidos dos jugadores de la Juventus, vigente campeón y actual líder: Blaise Matuidi y Daniele Rugani, quien a su vez atraviesa una delicada situación porque su pareja está embarazada. El equipo más afectado es la Sampdoria, con siete casos», señaló Infobae.

En los octavos de final de la Champions League, SSC Napoli es rival del Barcelona.