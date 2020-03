Bolivia: declaran cuarentena, médicos piden más equipo y cancelan elecciones

Bolivia ya tiene 19 personas confirmadas con coronavirus, ante esta situación el gobierno tuvo una reunión de emergencia el sábado y determinó cuarentena total en todo el país, efectiva desde la medianoche por 14 días.

“Es una decisión dura pero necesaria por la salud de todos los bolivianos” manifestó la presidente de Bolivia Jeanine Añez.

Una vez terminada la conferencia de prensa, un grupo de médicos se encontraba en la puerta de palacio de gobierno, con letreros en mano pidiendo equipo para enfrentar este virus.

Uno de los profesionales médicos se acercó al representante de la OPS/OMS Alfonzo Tenorio para pedir la dotación de suministros y equipos para los hospitales, a lo que el director decidió guardar silencio.

El doctor Fernando Romero, manifestó a la Voz de América que no se puede combatir un brote tan grande con las condiciones con las que cuenta el sistema de salud actual.

“Ayúdenos, no tenemos el suministro necesario de equipos, de personal, no hay condiciones. Los pueblos necesitan equipos e insumos, no podemos enfrentar así una cuarentena”, dijo el galeno.

“Italia con tanta tecnología no pudo frenar la enfermedad, España con tanto recursos no pudo frenar y tiene hoy cientos de enfermos”, agregó.

A lo lejos se escuchaba la voz de los ciudadanos apoyando la solicitud del doctor “protejan a los médicos, equipen los hospitales”, decían.

TSE decide suspender calendario electoral

El presidente del tribunal supremo electoral, Salvador Romero, anunció horas después, en conferencia de prensa, la suspensión del calendario electoral durante 14 días.

Esta determinación se dio tras conocer la decisión del gobierno central de entrar en cuarentena total.

En la conferencia, el TSE anunció su voluntad de seguir con el diálogo con las diferentes organizaciones políticas y poderes del estado para fijar una nueva fecha para elecciones presidenciales.

«El Tribunal Supremo Electoral decide, con carácter excepcional, la suspensión del calendario y del cronograma electoral por un lapso de 14 días a contar desde las cero horas del domingo 22 de marzo» manifestó el presidente del Órgano Electoral.

Detalles de la cuarentena

La primera mandataria del país añadió las siguientes determinaciones mientras dure la cuarentena.