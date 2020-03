La UNAN-Managua está obligando a los estudiantes a asistir a clases pese al coronavirus

Los estudiantes de todas las sedes de la UNAN-Managua, incluyendo las ubicadas en Estelí y Matagalpa, anunciaron que no asistirán a clases a partir de este domingo para los que estudian dominical, y del lunes para los del curso regular, ante la amenaza que supone para la salud la ya confirmada presencia en Nicaragua del coronavirus.

Distintos comunicados de los estudiantes fueron unificados en uno solo, sumando más de 13 grupos de estudiantes de diferentes años y carreras, quienes se pronunciaron luego de que las autoridades de la UNAN-Managua ratificaron que las clases no serán suspendidas y que solo instan a la comunidad estudiantil a tomar medidas de protección.

Los diferentes comunicados de los estudiantes se produjeron luego de que el día jueves, en vez de suspender las clases por la confirmación del primer caso de coronavirus en Nicaragua, las autoridades universitarias de la UNAN-Managua autorizaron la realización de simulacros de evacuación ante potenciales sismos, aglomerando a gran cantidad de estudiantes en una época en la que más bien los expertos mundiales de salud y organismos internacionales instan a evitar ese tipo de situaciones ante un virus que es fácilmente propagable.

Los estudiantes no firman los comunicados por temor a represalias y, además, fueron informados por algunos de sus colegas de UNEN de que la orden que tienen los profesores es de que «si solo un estudiante llega, con ese estudiante hay que dar clases», ya que existe una normativa de que solo se tiene derecho a hacer examen si el alumno cuenta con el 75 por ciento de asistencia a clases. Los que no, no podrán realizar exámenes.

El temor de los estudiantes a sufrir contagio del coronavirus se agrava por el hecho de que la mayoría de ellos viajan en transporte público, pero las autoridades de la UNAN-Managua han prestado oídos sordos a las súplicas de los alumnos y aún no dan respuestas a varias solicitudes de suspensión de clases que se les han hecho llegar por escrito.

«Ellos están viendo esto como algo político y están obligando a los estudiantes a llegar a clases», dijo un alumno activo.

Otro estudiante señaló que la misma actitud tomaron las autoridades de la UNAN-Managua en abril de 2018, cuando estallaron las protestas sociales, cuya represión por el gobierno causó la muerte de más de 300 personas, la mayoría de ellos estudiantes universitarios.

En el recito Farem de Estelí los alumnos no llegarán a clases mañana domingo. Y en igual sentido se pronunciaron los estudiantes del recinto de Matagalpa.

Los estudiantes de la UNAN-Managua dicen que a esta iniciativa de no asistir a clases se les quieren unir sus compañeros de la UNI y también están recibiendo apoyo de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).

«Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) están incrementando el riesgo de contagio al estudiantado y personal docente/administrativo por no implementar las clases en línea como medida de prevención», dice un comunicado de la CUDJ.

En su cuenta de Twitter, la CUDJ añade: «Instamos a las autoridades correspondientes a velar por la salud de los estudiantes y de toda la comunidad académica de las escuelas, colegios técnicos y universidades del país».

También le piden a los estudiantes que prioricen su salud. «Estudiantes prioricen su salud y las de sus familiares ¡as clases se reponen, la vida no!»

Estudiantes de la UNI-RUACS se suman

Los alumnos del Recinto Universitario Augusto C. Sandino en Estelí se sumaron mediante un comunicado a la desobediencia estudiantil, donde dejan ver la falta de interés que han mostrado la universidad ante la pandemia del Covid-19.

«Considerando las medidas orientadas según la OMS y por los primeros casos presentes en Nicaragua, confirmados por le gobierno actual, hemos decidido suspender las actividades académicas presenciales y en línea».