Con lo que usted debe contar para pasar en confinamiento en casa por coronavirus

Víveres, agua, jabón, alcohol gel y mascarillas, son las compras que usted debe hacer, en caso de que sea necesario resguardarse en casa y no salir en lo absoluto, esto como una medida drástica, pero efectiva, para evitar el contagio del nuevo coronavirus.

La lista de necesidades son enumeradas por Taki Moreno, presidente de la Asociación Nicaragüense de Neumología (ANINE), organismo que constantemente brinda recomendaciones sobre el tema, encaminadas a la prevención porque, sin ánimo de alarmar, reconoce que dependerá de las medidas de cada persona para que la pandemia no alcance cifras altas de muertes en el país.

Moreno insiste que es necesario elaborar un plan de prevención en cada hogar y que no hay que caer en histeria colectiva, de lo contrario no se tomarán decisiones acertadas.

“Desde que se anunció el primer caso hay una histeria, realmente sí estamos frente a una pandemia pero la gente (tras confirmarse el primer caso de coronavirus en el país) estaba comprando en el supermercado sin dejar al resto con víveres. Hay que mantener la calma, lo ideal es que las personas se limiten a salir a la calle, tampoco la solución es que anden comprando y comprando en un supermercado y otro. Hay que ser muy cautos con lo que se va a tener en casa”, resalta Moreno.

En días pasado ANINE compartió protocolos de seguridad al salir de casa, regresar y estando dentro. Cumplirlas es determinante para estar expuesto en lo mínimo de contraer el coronavirus porque se transmite con facilidad y el virus permanece en diferentes superficies.

Entre las recomendaciones para salir de casa, en que caso que sea ineludible, ANINE detalla usar camisas mangas largas, no llevar el pelo suelto (para las personas que lo andan largo), evitar pulseras, aretes y anillos; evitar el transporte público y de no ser posible cubrirse la mano con papel desechable al tocar sillas y tubos de agarre de la unidad; después de tocar billetes y monedas es necesario desinfectarse las manos; evitar tocarse la cara y mantener una distancia del resto de personas de uno o dos metros, así como no saludar de besos y abrazos.

Si se trata de volver a casa, las recomendaciones son: no tocar nada mientras no se lave las manos, cambiarse la ropa y zapatos, el bolso, cartera, mochila o llaves dejarlas en una caja de cartón o plástico; bañarse o lavarse las partes que estuvieron expuestas al contagio; y desinfectar el celular y anteojos.

Para estar en casa, las acciones se concentran en dormir solo (en la manera de lo posible), no compartir toallas, vasos y otros cubiertos, y limpiar todos los días superficies de constante contacto como pasamanos y maniguetas de puertas.