Asesinan a balazos a un empleado de la Alcaldía de Wiwilí, Jinotega

En circunstancias todavía imprecisas, un hombre identificado como Rommel Amed Hernández Vega fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 22 de marzo en el muelle a orillas del río Coco en el municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega.

De manera preliminar, se conoció que la víctima, de 24 años, trabajaba para la Alcaldía de Wiwilí que gobierna el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) como Responsable de la Unidad de Adquisiciones.

La versión preliminar, que ha trascendido de manera extraoficial, apunta que la víctima estaba en su carro en el muelle cuando dos sujetos pasaron en una moto y uno de ellos le disparó, huyendo con dirección incierta.

Mientras tanto, la alcaldesa Reyna Hernández comentó que “como a las cinco y media (de la tarde) el muchacho (Hernández Vega) iba bajando en el carrito de él en el muelle y allí le salieron dos hombres en una moto y le pegaron dos balazos, o cuatro, yo todavía no estoy muy clara”. Hasta el momento se desconocen mayores detalles de ese crimen.

Hernández Vega era ingeniero agrónomo de profesión y estaba estudiando ingeniería civil.

Tercer empleado asesinado

Este sería el tercer empleado municipal asesinado en Wiwilí en los últimos años. En octubre de 2018 fue asesinado el abogado opositor Óscar Noel Herrera Blandón, quien se desempeñaba como asesor legal de la Alcaldía.

Mientras que el 21 de febrero de 2019 fue asesinado el líder comunitario Néstor Uriel Aráuz Moncada, quien se desempeñaba como director del área de Servicios Municipales y además atendía el área de deportes.

“No hay justicia”

Para la alcaldesa Hernández, “está clarísimo (quiénes son los asesinos) porque, como ellos no soportan que estemos en la Alcaldía, entonces no hay otro tema que podamos decir, ya se sabe quiénes son, lo que pasa es que no hay justicia aquí, hasta que nos terminen, hasta que nos terminen a todos, porque de todas formas no nos vamos a correr tampoco”.

“Aquí estamos con toda la gente, estamos consternados y no hallamos ni qué hace aquí”, finalizó la alcaldesa.

Hernández fue electa bajo la bandera del PLC para el período 2018-2022, ganándole las elecciones al Frente Sandinista que gobernaba en ese municipio.