Luis Alen empata récord de seis hits y cuatro dobles en un juego

Justo Rivas y Luis Alen son dos razones de mucho peso a la ofensiva para que Nueva Segovia este disfrutando de la mejor temporada de su vida y en la paliza que propinaron 17-7 a Madriz, la tarde de sábado en Totogalpa, Alen igualó dos récords, al batear de 6-6 con cuatro dobletes.

El receptor venezolano nacionalizado nica, anotó tres carreras y remolcó tres, para encabezar la ofensiva de 20 cañonazos de Nueva Segovia, que está en el tercer lugar del grupo A, detrás de Bóer y Estelí, prácticamente con un pie en la segunda vuelta. Rudy Centeno fue el ganador, con la derrota par Alexis Hernández, mientras que Bryan Ruiz se voló la cerca.

Los seis hits de Alen igualan la marca de Norman Cardoze (1997) y Juan Tórrez (1998), mientras que sus cuatro dobletes lo ponen a la par de Próspero González (1993), Alexis Mendoza (1995), Francisco Rayo (1995), Juan Oviedo (1997) y Ronald Garth (2019).

Alen es el primero de seis hits con madera y el segundo de cuatro dobles, imitando a Garth.

La del sábado fue una jornada explosiva, porque además la Costa Caribe noqueó 13-2 a Zelaya Central, en Nueva Guinea, con una tarde perfecta de Howard Maxam, quien se fue de 4-4 con un jonrón, tres anotadas y cinco remolques. Norman St.Clair alcanzó su quinta victoria y empató a los líderes.

Otro ganador de cinco juegos es Ronald Medrano, quien como relevista se anotó el éxito de los Dantos 8-4 sobre Boaco, en “muerte súbita”. Omar Mendoza empató el partido 3-3 con un cuadrangular en el séptimo y Ronald Garth lo decidió con un vuelacercas con dos a bordo en el décimo. Además, Carlos Bravo se fue de 5-4.

Los chontaleños Erasmo Reyes y José David Rugama se unieron a la lista de ganadores de cinco partidos, en la cual solamente estaban Jimmy Bermúdez y Wilman Quiñónez antes de esta jornada. Chontales barrió 5-2 y 10-0 a Río San Juan. Reyes ganó el primero y Rugama el segundo.

León sigue saliéndose del hoyo al doblegar 15-4 a Rivas, por nocaut en siete innings, con el primer jonrón de Marvin Martínez y picheo de Osman Gutiérrez.

Finalmente, Estelí venció 11-3 a Jinotega, que está derritiéndose. Félix Carrasco fue el ganador, con salvamento de Freddy Zeledón, y perdió Harvin Talavera, vencedor de Cuba en el Premundial Sub-23. Moncho Flores se voló la cerca, bateó de 4-3 y remolcó siete carreras.

Jornada del domingo

A las 10:00 a.m.

En León, Rivas vs. León

En Estelí, Jinotega vs. Estelí

En Totogalpa, Nueva Segovia vs. Madriz

A las 11:00 a.m.

En el Estadio Nacional Dennis Martínez, Boaco vs. Dantos

En Nueva Guinea, Costa Caribe vs. Zelaya Central