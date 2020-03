Sospechosa de Covid-19 denuncia que en el Hospital Alemán la mantuvieron retenida sin darle los resultados de la prueba

Una mujer denunció la noche de este sábado mediante una transmisión en Facebook que llevaba más de 24 horas en el Hospital Alemán Nicaragüense, donde le habían realizado la prueba del coronavirus pero no le daban respuesta. La mujer asegura que ella tuvo contacto con el caso número dos positivo de Covid-19 en Nicaragua. Se trata de otro caso sospechoso del que el régimen orteguista no había informado.

La mujer dijo durante la transmisión hecha desde el hospital que se encontraba en un lugar aislado, que no se había bañado, tampoco comido, no le habían dado medicinas y que ella tenía llagas en su pie derecho. «Lo único que presento es un síntoma de alergia, no nos dan respuesta y tampoco me dejan ir», dijo e hizo referencia a otros tres personas que se encontraban en igual condición que la suya.

Al poco tiempo de que el video fue publicado, a la medianoche Rosario Murillo, vicepresidenta designada, salió a hablar a diciendo que la joven, que es un caso sospechoso de Covid-19, decidió abandonar el aislamiento con su familia. «Teníamos un caso sospechoso de una persona asintomática, pero que estuvo vinculada con el caso positivo de Covid-19 número 2 en Nicaragua. Es un caso sospechoso, sin síntomas, la persona ha decidido abandonar el aislamiento con su familia. El hospital en este momento le está dando de alta», dijo Murillo.

Agregó que «nuestro deber es mantenernos informados para seguir luchando y salir adelante de esta situación crítica. Queremos una vez más ratificar que nuestra responsabilidad como Estado y como Gobierno es extremar todas las medidas y si tenemos una persona que es sospechosa que no tiene síntomas, pero que estuvo vinculada al caso número dos nuestro deber es que permanezca en el centro hospitalario, en el aislamiento, mientras se ve la evolución de su propio caso y se da el resultado de la prueba».

Mujer denuncia la existencia de más casos sospechosos

Rosario Murillo no había informado sobre este caso sospechoso. Según las últimas informaciones brindadas por el régimen en el país hay únicamente dos casos confirmados y uno sospechoso. El sospechosos se trata de un mujer que estuvo en Panamá casi un mes y que regresó al país el 17 de marzo. «Ella tomó la decisión, y firmó liberando de responsabilidad al Ministerio de Salud», manifestó Murillo recalcando que fue una decisión de ella y su familia.

En el video en Facebook, la mujer asegura que hace poco ingresó al hospital otro caso positivo de Covid-19 y junto a ese caso personas que estuvieron cercanía para realizarse las pruebas. «Dejen de hacer bromas de esta enfermedad, aquí la gente viene a morirse. Muchos piensa que esto es como una simple influenza, pero aquí veo que eso no es así», dijo.

Murillo dice, sobre el abandonó de la mujer, que mientras se recibe la confirmación o negativa de la prueba, lo recomendable es que la persona permanezca aislada. «Vamos a tratar de asegurar que en su casa continúe tomando todas las medidas que protejan al resto de su familia y a la población».

Entre las medidas de protección la población que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo están implementando es la visita casa a casa para informar sobre el Covid-19, cuando la Organización Mundial de la Salud ha dicho que para prevenir el contagio el distanciamiento social es necesario. «Ya llevamos 450 mil hogares visitados, y este domingo se seguirán visitando más hogares, entregando folleto y fomentando la unidad», dijo Murillo.

Circula video donde le entregan epicrisis

En las redes sociales circula un video donde a la mujer, que realizó la denuncia, le entregan su epicrisis.

«Aquí van explicada las medidas que estamos dando, necesitamos de que haya colaboración en las medidas de prevención e higiene en la casa, así como las medidas de distanciamiento social, porque estamos en medio de una enfermedad que puede ser trasmitida a los niños, a los viejitos y a las embarazadas, hay que evitar contacto con ellos», le dijo una doctora la mujer.

Agregó que completaron su observación de las 24 horas y «hemos visto que en la evolución de su condición de salud está acorde para darle de alta y se puede dar seguimiento desde su casita». Esas palabras contradicen lo que dijo Murillo que la mujer decidió abandonar el aislamiento. La encargada de salud deja claro que le dan de alta por su evolución.

«Por lo demás esperamos darle seguimiento por parte del personal de salud, quienes va a llamarla para preguntarle cómo sigue», finalizó la doctora mientras la mujer, que en el video la identifican como Ivette, firmaba su hoja de salida.