Al finalizar la misa de las 8 de la mañana, el rector de la Catedral de Managua, monseñor Luis Herrera, informó a la feligresía católica la suspensión de misas en los horarios de las 5:30 de la tarde, además, alertó a la población que hay mucha desinformación sobre el Covid-19 y que en el país podrían haber más casos de los que reporta el régimen orteguista.

Herrera señaló que la suspensión de las misas de la tarde se efectuará desde el próximo martes, 24 de marzo, además, advirtió a la población que están valorando el cierre de las iglesias y parroquias, pero que esto dependería de la manera en que se vaya desarrollando la pandemia del coronavirus en el país.

“A partir del martes las misas de las 5:30 de la tarde quedan suspendidas, solamente, se va a celebrar por el momento a las 12 del medio día, por el momento, porque si esto empeora vamos a llegar al punto de que tengamos que cerrar las iglesias, las parroquias, como se ha hecho ya en muchas partes del mundo y aquí en Nicaragua, que ya hay parroquias que ya están cerradas, clausuradas”, declaró Herrera durante los anuncios finales en la Catedral Metropolitana.

También recordó que el viacrucis del Viernes Santo está cancelado e invitó a los feligreses a unirse a la transmisión que harán desde el Canal Católico. “El viacrucis a través del canal 51, no hay viacrusis en la catedral. El canal 51 me imagino que va a poner algún viacrusis y usted lo puede ir siguiendo por ahí”, invitó el religioso.

El responsable de la Catedral de Managua también se mostró preocupado por la la desinformación que mantiene el régimen orteguista sobre el verdadero número de contagios por Covid-19, por lo que, insistió a la feligresía en la importancia de quedarse en casa.

“El problema es que no manejamos mucha información. Estamos muy desinformados. No solamente hay dos casos, hay un montón más. Una persona tiene la capacidad de contagiar de tres a cinco personas, rápido, en un instante. Entonces, no es cuestión que solo hay dos casos, lo que pasa es que hay mucha desinformación y no sabemos. Estamos muy desinformados, no hay una información muy clara, entonces, por eso es mejor prevenir lo más que se pueda. Solamente, el Señor y la Virgen podrá ayudarnos en este momento. Es mejor pasar en la casa lo más posible, tratar de evitar salir lo más que se pueda”, insistió Herrera.

La dictadora y videpresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha insistido en sus medios oficiales que en el país solo hay dos casos confirmados de Covid-19, además de un caso sospechoso. Sin embargo, una de las pacientes en estado de «caso sospechoso» se ha viralizado en las redes sociales por denunciar la deficiencia del sistema de salud, que luego de 24 hora de tenerla encerrada en el hospital ni siquiera le daban los resultados de la prueba.

Cardenal se queda en casa

Asimismo, en la homilía de este domingo también fue notoria la ausencia del cardenal Leopoldo Brenes, quien generalmente oficia la misa en ese horario todos los domingo en la Catedral. No obstante, monseñor Herrera explicó que el obispo envió a la feligresía sus “oraciones y cercanía.

El rector de la Catedral también indicó que Brenes se encuentra “en su casa, tomando las medidas necesarias para protegerse un poco, al igual que todos nosotros”.

Brenes es un hombre de 70 años y es uno de los grupos de riesgo ante el Covid-19, por lo que no sería extraño que su ausencia se deba a un aislamiento preventivo, tal como otros sacerdotes en el mundo lo han hecho.