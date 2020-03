Tapabocas de tela ¿son seguras y se pueden reutilizar? Esto es lo que dice un epidemiólogo

Antes de confirmarse la presencia del coronavirus en Nicaragua, José Hernández era un vendedor ambulante del mercado Mayoreo que ofrecía veneno, pero al registrarse el primer caso de contagio y observar una desesperación colectiva por comprar productos de primera necesidad, se le ocurrió vender mascarillas de tela.

Fue así que le propuso a su esposa echar a andar una máquina de cocer que tienen en casa. La idea era comprar tela por yarda, hacer los recortes, ponerle elásticos en sus extremos y luego meter las tapabocas en una bolsa transparente. “Empecé a venderlas el viernes y gracias a Dios nos ha ido bien. Claro, hay que moverse, asolearse, pero la gente te la está comprando”, reconoce mientras hace una pausa en la venta, en plena entrada al Mayoreo, para atender las preguntas de LA PRENSA.

Cada tapaboca se comercializa en 20 córdobas y la adquiere personas de todas las edades. “No te puedo decir que la mayoría son señores, o mujeres. Todos están preocupados con su salud y por eso la compran todos”, dice y apenas se le entiende porque anda puesto un tapabocas y está entre el ruido del mercado.

Esta alternativa ha surgido en varios vendedores al escasear este producto en varias farmacias, ya que miles de familia han corrido desesperadas a comprar para mantener reservas en casa, pero desde el punto de vista médico ¿es recomendable y viable la mascarilla de tela?

El doctor epidemiólogo Rafael Amador primero aclara que el tapabocas no vuelve inmune a las personas de contraer el virus. Esto lo menciona porque ha visto que una parte de la población sale de casa y cree que por andar uno no corre riesgo de contagio. «Es decir, da una falsa sensación de protección. La gente debe de buscar como no andar de arriba abajo. Si no se tiene algo importante que hacer fuera de casa, es necesario quedarse en ella”, recomienda.

Además recuerda que el uso de la máscara es recomendable para la persona que está enferma, de modo que ella no contagie a otros. Ahora bien, dado que ya se aceptó la existencia del virus en el país y que su circulación es innegable; si por necesidad se encuentra en un sitio con poca o mala ventilación o en aire acondicionado, como oficinas y no logra mantener una distancia de al menos 1.5 metros de los demás, se pudiera sugerir su uso. Son situaciones muy particulares.

Ahora, con respecto a la mascarilla de tela, Amador concluye que si se usa, sea solo una vez. “Las mascarillas juegan un rol temporal, de dos horas, porque los virus se pegan en la tela y poco a poco van entrando en contacto, a través de la humedad que se va acumulando en la misma tela, uno corre el riesgo de absorber el virus de la misma mascarilla. Es un riesgo si la usa más de dos horas”, insiste.

Asimismo, al retirársela de la cara no toque la tela, sino los extremos que sostiene la máscara e inmediatamente desecharla en un lugar donde nadie entre en contacto con la misma. «Cuidado la van a tirar a la calle, como tenemos la pésima costumbre de tirar las bolsas plásticas, latas y otros objetos. La basura en su lugar», concluye.