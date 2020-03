Aulas vacías en la UNI y en la UNAN-Managua este domingo, por el coronavirus

Más de la mitad de los estudiantes del turno dominical de la UNAN-Managua y de la UNI faltaron a clases este domingo, por temor al contagio de coronavirus, y contraviniendo la disposición de las autoridades de ambas universidades públicas, que siguen la directriz del gobierno de no suspender actividades para evitar aglomeraciones, a como aconsejan los expertos mundiales en salud.

En la UNI, dos vigilantes se mantenían este domingo con un aparato para medir la temperatura en la entrada principal de esa universidad, pero usaron poco el dispositivo, pues la afluencia de estudiantes fue muy escasa.

Uno de los estudiantes que llegó ayer a recibir clases, explicó que dentro de la universidad las clases no se detuvieron, a pesar de que habían faltado más de la mitad de alumnos en su grupo de clase.

Igualmente ocurrió en la UNAN-Managua, donde una estudiante de la carrera de Aduanas señaló que en su clase son 30 estudiantes pero solo llegaron 13 de ellos. «En mi clase la asistencia fue muy poquita. El domingo anterior en mi sección, que somos 30, vinieron todos, hoy (este domingo) vinieron solo 13. Pero todavía no han cerrado las clases», indicó la joven, quien señaló que llegará a clases el próximo domingo tomando precauciones.

«Podemos venir, siempre y cuando vengamos protejidos y siempre tomemos las recomendaciones indicadas», dijo.

Siempre en la UNAN-Managua, un alumna de Banca y Finanzas señaló que su grupo es de 50 alumnos, pero solo asistieron 20. «La asistencia estuvo bastante baja. Somos como 50 y solo llegaron 20. Y eso que llegaron tipo 9:00 de la mañana y las clases empiezan a las 8:00», dijo.

De acuerdo con este último joven, una profesora les preguntó a los alumnos si tiene miedo y la mayoría contestaron que sí. «Es algo serio esto. Yo vine por temor a represalias. Se llenaron varios listados de los que vinieron», argumentó el estudiante quien prefirió el anonimato.

Una alumna de inglés de la UNAN-Managua explicó que se vio obligada a llegar a clases. «La universidad no ha suspendido las clases y si nosotros no venimos a clases somos los que perdemos. Yo, que pago un curso de inglés, no puedo perder la clase. Yo quisiera estar en mi casa, encerrada, con las medidas que se están requiriendo para esto, no puedo estar en mi casa porque si no pierdo mi inversión», dijo la estudiante.

La estudiante agregó que los maestros explicaron que no pueden detener las clases, mientras que los estudiantes han estado siendo invitados por otros compañeros de estudios para que no se presenten a clases. «En mi grupo de clases muchos no están de acuerdo (con llegar a clases). Los demás nos están presionando a nosotros para que no vengamos, pero la verdad es que si yo no vengo, no sé… Yo sé que esto es un riesgo, demasiado riesgo. Lo ideal es no salir de sus casas», indicó.

Desde el viernes pasado, los estudiantes de todos los recintos de la UNAN-Managua, incluyendo los de Estelí y Matagalpa, han introducido peticiones de suspender las clases antes las autoridades de la universidad, pero no han recibido respuesta.

Ante la amenaza que supone el contagio de coronavirus, máxime que la mayoría de estudiantes utilizan transporte público, los estudiantes han estado promoviendo la suspensión de las clases entre sus mismos compañeros, piendo la comprensión de las autoridades y parece que sus esfuerzos no han sido en vano, ya que surtieron efecto en el turno dominical de este 22 de marzo, cuando la asistencia a clases se desplomó tanto en la UNI como en la UNAN-León.

Para mañana lunes se espera que tampoco asistan a clases la mayoría de estudiantes.

Los estudiantes han sido informados por algunos de sus colegas de UNEN de que la orden que tienen los profesores es de que «si solo un estudiante llega, con ese estudiante hay que dar clases», ya que existe una normativa de que solo se tiene derecho a hacer examen si el alumno cuenta con el 75 por ciento de asistencia a clases. Los que no, no podrán realizar exámenes.